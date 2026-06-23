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利害關係人交易惹議…郭明鑑請辭國泰投信董事 金管會：若違規就處理

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會指出郭明鑑是在5月27日由榮成紙業公告其為榮成董事，因此，在5月27日至6月22日請辭國泰投信董事的這段期間，國泰投信的全委帳戶和基金，都不能投資榮成，若發現違規就會處理。圖／本報資料照片
金管會指出郭明鑑是在5月27日由榮成紙業公告其為榮成董事，因此，在5月27日至6月22日請辭國泰投信董事的這段期間，國泰投信的全委帳戶和基金，都不能投資榮成，若發現違規就會處理。圖／本報資料照片

國泰投信利害關係人違規案話題持續延燒，金管會證期局副局長黃厚銘今日在答覆媒體提問時指出，郭明鑑是在5月27日由榮成紙業公告其為榮成董事，因此，在5月27日至6月22日請辭國泰投信董事的這段期間，國泰投信的全委帳戶和基金，都不能投資榮成，若發現違規，證期局就會處理。

國泰投信近日爆發利害關係人交易爭議，事件核心人物、同時身兼國泰世華銀行董事長的郭明鑑，已向國泰投信董事會請辭。此次爭議起因於郭明鑑自去年5月起兼任世芯-KY獨立董事，依規定世芯-KY已屬國泰投信利害關係人範圍，但國泰投信代操的全權委託帳戶自2025年6月起仍持續買賣世芯-KY股票，直到今年1月20日才全數出清。事件曝光後，國泰投信分別於今年1月23日及3月17日向金管會證期局通報處理情形。

銀行局副局長王允中指出，由於郭明鑑亦為國泰世華銀行的董事長，因此在上周國泰投信傳出郭明鑑因為出任世芯獨董而引發的風波之後，銀行局已主動向國泰世華銀行詢問，銀行回覆，郭明鑑在114年5月29日之前，以及和這次的5月27日之前，都已經向銀行申報利害關係人身分，因此，在銀行授信業務上沒有違法問題。王允中也指出，銀行在每逢股東會改選時，都會對新任董事資格和兼任其他職務，包括其他公司董事的情況報給金管會，另外，金管會在認可董事長資格之前，也會了解其兼任的情況，在每一屆到期時，該董事長也會再說明兼任的情形。

王允中引述銀行法第32及33條規定指出，倘若類似像郭明鑑出任其他公司董事的這種情形，就視同為該公司的「利害關係人」，銀行亦不能承作該公司的無擔保授信，要作授信業務則必須要有十足擔保，且不能優於其他同業的條件（包括利率不能低於別的同業），而且授信一定金額以上，要經過董事會重度決議通過才行。

有媒體提問，郭明鑑從今年1月至5月，拖了5個月才辭國泰投信董事，期間國泰投信卻因為遵法，而不能參加世芯的增資等獲取投資報酬的機會，基金受益人是否有要求賠償的權益？黃厚銘則回應，這要看基金受益人的想法和主張。

國泰 金管會 世芯

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