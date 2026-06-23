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兆豐銀行統籌主辦中化製藥首筆永續連結聯貸案 超額認購達2.35倍

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行統籌主辦中化製藥首筆永續連結聯貸案超額認購達2.35倍，支持企業邁向國際化。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行統籌主辦中化製藥首筆永續連結聯貸案超額認購達2.35倍，支持企業邁向國際化。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行與台北富邦銀行共同統籌主辦中國化學製藥股份有限公司（下稱「中化製藥」）七年期新台幣50億元聯合授信案，於23日順利完成簽約。本案為中化製藥首筆永續連結聯貸案，共吸引11家金融機構踴躍參與，最終超額認購達2.35倍，展現銀行團對中化製藥穩健經營及長期發展前景的肯定。

兆豐銀表示，此次聯貸案資金用途為支應中化製藥營運所需，包括償還既有金融借款及充實中期營運資金。為協助企業持續推動永續管理，本案特別引入ESG連結機制，結合溫室氣體排放、水資源管理、廢棄物管理等多項永續指標，透過利率條件與永續績效連動設計，協助企業在取得資金的同時，持續推動相關管理與優化行動。

中化製藥成立於1952年，深耕製藥產業超過70年，專注於藥品研發製造暨CDMO服務（Contract Development Manufacturing Organization），建置多項領先技術平台，提升製藥技術實力，並推動國內醫藥事業邁向國際化，為台灣具代表性之製藥企業之一。面對醫療與健康產業持續成長趨勢，中化製藥將持續深化研發投入、擴充產能，同時響應政府推動「國藥國造」政策，強化關鍵藥品在地生產力，提升台灣藥品供應鏈的韌性與自主性，以掌握市場機會及鞏固競爭優勢。

兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展，積極協助企業朝共好目標邁進；尤其在聯貸業務上表現更為亮眼，2025年度更榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association （APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，此為兆豐銀行自2020年以來，六年內第四度獲此項殊榮，彰顯兆豐銀行卓越的專業能力與市場影響力，深受國內外機構及企業的高度信賴與肯定。

兆豐銀 台北富邦銀行

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