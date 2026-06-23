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針對「四貸同堂」專案金檢 金管會檢查局畫出兩大監理紅線

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針對「四貸同堂」專案金檢 金管會檢查局畫出兩大監理紅線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
對四貸同堂專案金檢，金管會檢查局畫出兩大監理紅線。圖／本報資料照片
對四貸同堂專案金檢，金管會檢查局畫出兩大監理紅線。圖／本報資料照片

對於「四貸同堂」的金檢，金管會檢查局今日首度對外發聲，而且明確畫出兩大監理紅線。檢查局副局長古坤榮指出，一旦發現銀行業者的信貸等業務成長異常，風險指標異動（指逾期放款）不正常，將隨時辦理專案金檢。而在此之前，檢查局將會先在對銀行的例行金檢中，特別留心信貸、房貸與理財周轉金、以及股票擔保等貸款的成長，以及是否出現風險異常的狀況。

台股熱潮掀起所謂四貸同堂，指的是投資人透過房貸增貸、房屋抵押貸款、信用貸款、股票融資或質押的多重管道，將財務槓桿開到極致。

古坤榮指出，本國銀行5月底的逾放比為0.15%，較去年同期減少0.01%，尚未出現異常，而目前檢查局則鎖定股票擔保、房貸（理財周轉金）、信貸為場外監理所觀察的三大重要項目。

古坤榮指出，當年雙卡風暴成因為銀行浮濫發卡，過度擴張無力償還，之後金管會訂出負債比（DBR） 22倍規定，信用卡、現金卡、信貸等，都要受總餘額除以月收入不得超過22倍的規定。

銀行局副局長王允中則對於四貸同堂指出，包括信貸的DBR 22倍限制、資產品質、風險承受能力等三大要素，銀行局會隨時和檢查局、存保聯繫並密切觀察。他並特別對於放款成長在民企及個人之間成長的差異說明，115年5月，國銀放款47.35兆元，其中個人放款為22.46兆，占比47.43%，民企放款21.31兆元，占比47.12%，和歷年來本國銀行對個人及民企放款比重是相當的。

倘若再觀察變動情形，5月銀行所增加的總放款量增加4283億，其中，民企增加3006億，高於個人放款增加的1990億，可見得企業投資、生產及營運周轉需求帶動放款的成長仍偏多，高於個人。

王允中也指出，若以今年5月較去年同期成長金額觀察，房貸增加4830億、車貸增加175億、小額信貸增加758億元，因此銀行局認為是合理增加幅度。他指出，個人放款的增加無法和是否投入股市直接連結，因此仍要密切觀察，他也強調，雙卡風暴之後銀行也有得到教訓，因此銀行在放款業務已要求：1、評估個人風險承受度，DBR不能超過22倍；2、加強貸後控管，要按照原先借款用途使用，每年都會定期檢討資金用途，否則會提前收回。

金管會 銀行 銀行業

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