國泰世華推跨市場投資方案 深耕亞洲資產管理中心高雄專區

在全球科技創新與AI應用快速發展的背景下，AI與機器學習、雲端運算、半導體、機器人技術與氣候科技等趨勢，正持續引領新一輪經濟成長。然而，科技成長型公司因高度依賴資金與未來成長預期，因此市場利率波動易影響其成本、估值與股價表現。國泰世華銀行觀察到科技發展與市場趨勢，為協助高雄專區客戶掌握科技產業長期資本增值機會，透過亞洲資產管理中心高雄專區引進Coatue科技主題跨市場投資方案，使高雄專區客戶得以參與其中之投資機會。

Coatue Management成立於1999年，資產管理規模超過670億美元，已深耕科技領域投資達25年，是全球知名的科技與創新主題投資機構，總部位於紐約。公司專注於人工智慧、軟體、半導體、雲端運算、數位基礎建設及氣候科技等創新領域，採取橫跨私募創投、成長股與上市股票的全生命週期投資策略。Coatue憑藉深厚研究能力、數據科學平台及AI分析工具，致力於發掘下一波顛覆性科技浪潮的領導企業。

此次引進投資方案同時布局北美為主的公開市場與私募市場，投資標的涵蓋具長期成長潛力的企業與科技獨角獸如OpenAI、Anthropic及Stripe等指標性公司。在資產配置上，結合成長型股權（Growth Equity）與結構化資本（Structured Capital）工具，可兼顧投資彈性與資本運用效率。相較傳統私募投資，該投資方案於申購後資金即投入市場運作，並設有季度流動性機制，提供一定程度的資金調度彈性，此為亞洲資產管理中心高雄專區專屬商品，採每月募集機制，適合具備中高風險承受能力，並以追求中長期資本增值為目標的投資人。

自金管會2022年開放銀行得以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」之境外基金後，為台灣金融業拓展高資產客戶專屬投資解決方案奠定基礎。國泰世華近年已建構起涵蓋私募股權、私募信貸、私募不動產與避險基金等多元且完整的另類投資策略平台。本次科技主題相關題材，更聚焦全球創新科技領域，結合公開與私募市場投資機會，協助高雄專區客戶在市場波動環境中兼顧資產多元配置與成長潛力。

國泰金控作為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，發展資產管理成為銀行、保險外的第三事業引擎，透過旗下子公司推出具前瞻性的資產配置解方，以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，國泰世華銀行持續秉持「以客戶為中心」的經營理念，持續擴充多元且具前瞻性的投資管道，協助客戶在高度不確定的市場環境中，穩健參與全球關鍵科技創新應用的長期成長潛力，建立更具韌性的資產管理架構。