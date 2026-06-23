金管會推動擴大eNotice範圍 將增加現金增資認股股票發放通知電子化

為協助證券市場業者逐步推動股務事務數位化服務，金管會督導集保結算所建置「股務事務電子通知平台」（eNotice平台），除已提供股利發放及ETF收益分配電子通知業務，並於115年4月21日再核准將現金增資股票發放納入平台電子通知範圍，集保結算所預計於7月24日完成建置並提供服務。

證期局統計，自eNotice平台於112年6月30日上線後，至 6月15日止，簽約使用的公司已超過1560家，並已發送逾2700萬筆電子通知。此外，統計近3年來上市、上櫃及興櫃公司每年辦理現金增資的案件數均已超過140件，發行公司反應有進一步將紙本通知改為電子化的需求，為降低現金增資股票發放之作業成本及通知效率，金管會鼓勵發行公司及投資人可多利用eNotice管道，以提升股務數位化服務。

證期局副局長黃厚銘指出，目前簽約使用eNotice的公司1568家公司，包括了806上市公司， 597上櫃公司，和144家興櫃子公司、22家公發公司，7189萬人次的股東，黃厚銘也表示，其中已有171萬名股東同意用eNotice，此外，公開收購的通知也將在9月底之前，用eNotice方式來通知、推撥。

證期局指出，本次新增服務，對已簽約使用eNotice的公司，無須重新簽約，僅需於現金增資認股股票發放停止過戶日起日前8至11個營業日期間，至eNotice平台申請使用即可。至於投資人部分，只要列於該次現金增資之證券所有人名冊的股東，並於停止過戶日起日1個營業日前，到eNotice平台完成同意電子接收者，即可收到該次現金增資認股股票發放的電子通知。