企業跨境布局升級 KPMG：財富管理從保值走向跨境增值

在全球供應鏈重組、地緣政治風險升溫及國際資金重新布局下，企業跨境布局已從生產據點規劃，進一步延伸至投資架構設計、資產管理及家族傳承。KPMG指出，未來財富管理將從「保值」走向「跨境增值」，企業若能及早整合營運、稅務、資產配置及接班規劃，將有助提升經營韌性並掌握下一波成長機會。

KPMG於23日及25日分別在台北及高雄舉辦「亞太資產新局：重塑新馬台資產版圖」研討會，邀集台灣、新加坡及馬來西亞專家，探討家族辦公室設立與營運、跨境稅務架構規劃、馬來西亞最新投資獎勵制度，以及亞太資產配置策略等四大主題，吸引逾百位企業主及投資人參與。

證交所企劃研究部經理張雅湄表示，隨著高資產客戶對跨境資產配置、財富傳承及風險管理需求持續提升，各國皆積極打造更具競爭力的資產管理環境。台灣近年推動亞洲資產管理中心政策，並完成逾50項法規及行政措施調整。證交所將持續打造兼具成長與韌性的資本市場生態圈，讓台灣資本市場成為高資產族群進行長期資產配置與財富傳承的重要平台，進一步提升台灣在亞洲資產管理市場的競爭優勢。

高雄市經濟發展局局長廖泰翔表示，高雄近年在半導體產業鏈、智慧製造、淨零與數位轉型及金融創新帶動下，產業結構持續升級，逐步由傳統工業城市轉型為兼具產業與金融動能的重要城市。高雄也被定位為亞洲資產管理中心優先示範專區，目前已有57家金融機構獲准辦理試辦業務，並吸引法律、會計及投資顧問等專業服務機構進駐，逐步形成完整的資產管理產業聚落。

KPMG台灣所專業策略長暨亞太業務發展中心主持會計師趙敏如表示，新加坡、馬來西亞及台灣分別扮演金融樞紐、投資據點及資產管理平台的重要角色。今年是KPMG連續第二年舉辦「新馬周」系列活動，並首度將活動擴展至高雄，希望透過跨國專家交流與實務經驗分享，協助企業更全面掌握區域發展趨勢與制度變革，建立兼具韌性與成長性的亞太布局策略。