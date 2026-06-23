稅務優惠吸引全球富豪 新加坡家辦今年可望突破3,000間

KPMG安侯建業於23日舉辦「亞太資產新局：重塑新馬台資產版圖」研討會，邀集來自台灣、新加坡及馬來西亞的專家，共同探討家族辦公室設立與營運、跨境稅務架構規劃、馬來西亞最新投資獎勵制度，以及亞太資產配置策略等四大主題，協助企業掌握全球布局新趨勢，打造更具前瞻性的資產管理藍圖。

KPMG家族辦公室主持會計師洪銘鴻指出，隨著企業全球布局深化及高資產家族財富快速累積，跨境資產管理、稅務規劃與家族治理的重要性日益提升。企業主應及早盤點資產配置與接班安排，善用家族憲章、信託及多元傳承工具，建立完善治理架構與決策機制，兼顧財富保全與永續發展。

KPMG家族辦公室暨稅務投資部副總林宜蕙表示，面對日趨複雜的國際租稅環境，企業家族應從過往著重節稅的思維，轉向以整體風險管理為核心，審慎評估跨境投資與資產重整可能帶來的影響，並留意受控外國企業（CFC）及海外所得相關規範。透過整體架構規劃優化境內外資產配置，有助提升家族財富管理效率與世代傳承穩定性。

KPMG新加坡所家族辦公室合夥人周美思分享，根據新加坡金融管理局（MAS）官方數據，獲得稅務優惠核准的家族辦公室數量，已由2020年的約400間大幅成長至2024年的2,000間以上，並預計於2026年突破3,000間。

她於會中詳細說明設立單一家族辦公室（Single Family Office, SFO）所適用的Section 13O及13U稅務優惠條款，以及可變資本公司（Variable Capital Company, VCC）架構的靈活運用，以兼顧資產隱私性與稅務效率。

此外，周美思提醒，台商除可善用「台星租稅協定」以降低跨國股利與營業利潤的重複課稅風險外，更應透過完善的家族辦公室架構，強化資產管理與傳承規劃，落實跨境資產配置與長期治理。

面對東南亞各國積極推出具競爭力的投資誘因，KPMG馬來西亞所投資及稅務激勵部門高級總監馬振威表示，馬來西亞最新投資獎勵架構（New Incentive Framework, NIF）已由過往以資本支出為導向，轉向強調高品質就業、技術創新及永續發展等實質貢獻，並聚焦高附加價值製造、數位科技及綠色能源產業。

KPMG馬來西亞所投資及稅務激勵部門經理葉雪梅指出，製造業相關獎勵已於今年3月上路，申請流程約需3至6個月，且企業須於優惠稅率（STR）與投資抵減（ITA）間擇一適用。對此，KPMG馬來西亞已協助多家台商推進NIF申請流程，累積相關實務經驗，並持續與MIDA合作，掌握預計年底推出之服務業獎勵方向。最後他們也建議企業及早布局，以提升投資效益與區域競爭優勢。

KPMG台灣所亞資創新服務主持人陳世雄總結表示，在高資產客群快速成長及全球資產配置需求持續增加的趨勢下，台灣憑藉充沛資金、成熟資本市場及完整產業聚落，加上政策支持，具備發展亞洲資產管理中心的良好基礎。未來財富管理將從「保值」邁向「跨境增值」，家族傳承也將由「被動繼承」轉向「主動治理」。企業若能及早整合營運、稅務、資產配置與接班規劃，將有助提升經營韌性，並在全球變局中掌握下一波成長契機。