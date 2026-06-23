北富銀統籌主辦中化製藥首筆永續連結聯貸案完成簽約 超額認購達235%

台北富邦銀行與兆豐銀行共同統籌主辦中化製藥7年期新臺幣50億元聯合授信案，23日順利完成簽約。本案為中化製藥首筆永續連結聯貸案，獲得11家銀行同業踴躍參與，超額認購率達235%，充分展現銀行團對中化製藥穩健經營及長期發展前景的肯定。

北富銀表示，此次聯貸案資金用途為支應中化製藥營運所需，包括償還既有金融借款及充實中期營運資金。為協助企業持續推動永續管理，本案特別引入ESG連結機制，結合溫室氣體排放、水資源管理、廢棄物管理等多項永續指標，透過利率條件與永續績效連動設計，協助企業在取得資金的同時，持續推動相關管理與優化行動。

中化製藥成立於1952年，深耕製藥產業超過70年，專注於藥品研發製造暨CDMO服務（Contract Development Manufacturing Organization），建置多項領先技術平台，提升製藥技術實力，並推動國內醫藥事業邁向國際化，為台灣具代表性之製藥企業之一。面對醫療與健康產業持續成長趨勢，中化製藥將持續深化研發投入、擴充產能，同時響應政府推動「國藥國造」政策，強化關鍵藥品在地生產力，提升台灣藥品供應鏈的韌性與自主性，以掌握市場機會及鞏固競爭優勢。

在永續發展過程中，金融體系扮演相當重要的角色。北富銀說明，本案透過永續連結機制，將中化製藥既有的永續管理作為納入授信架構，結合相關績效指標設計融資條件，一方面能透過實質激勵，協助企業強化相關管理作為，另一方面亦期盼透過成功案例示範，帶動更多企業加入ESG行列，推進永續金融在醫藥產業的應用。

北富銀深耕聯貸市場多年，厚植洞察產業趨勢與脈動之專業，可提供客戶兼具專業、彈性和永續價值的籌資架構，近年三度榮獲《IFR Asia（國際金融評論）》「台灣最佳聯貸主辦行（Taiwan Loan House）」，《Euromoney（歐洲貨幣雜誌）》「台灣最佳ESG銀行」等殊榮。未來，北富銀將依循「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，繼續支持產業邁向淨零轉型，成為企業夥伴實現永續經營目標最堅實的後盾。