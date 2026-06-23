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兆豐投信攜萬里區公所辦公益講座 陪伴熟齡女性規劃退休與人生下半場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信攜手萬里區公所舉辦公益講座。兆豐投信／提供
兆豐投信攜手萬里區公所舉辦公益講座。兆豐投信／提供

面對高齡化社會來臨，退休規劃、財產保障及醫療自主等議題日益受到重視。兆豐投信秉持企業社會責任，攜手萬里區公所6月22日共同舉辦「熟齡女性必修課：退休、財產與人生下半場」公益講座，邀請台北市婦女新知協會理事長袁秀慧擔任講師，透過淺顯易懂的方式分享退休準備、財產規劃及法律保障等重要觀念，吸引在地民眾熱情參與。

這次講座聚焦熟齡女性於人生不同階段可能面臨的重要課題，內容涵蓋退休生活規劃、預立醫療決定、常見詐騙手法與防範措施，以及配偶過世後的財產繼承與遺囑安排等議題。透過專業法律觀點與案例分享，引導民眾建立正確觀念，提升自我保護力及風險管理意識，打造安心樂活的熟齡人生。

袁秀慧於講座中分享，退休規劃不僅是財務準備，更應兼顧健康管理、終身學習及社會參與；同時透過實務案例說明預立醫療決定、遺囑及繼承制度等法律觀念，協助民眾提前思考人生重要課題。此外，針對近年常見的假投資、假冒公務機關及交友詐騙等手法，也提醒民眾提高警覺，守護自身財產安全。

兆豐投信表示，金融機構除提供專業資產管理服務外，亦持續透過金融教育與公益活動，協助民眾建立正確理財觀念及風險意識。透過本次公益講座，希望協助民眾及早建立退休、理財及法律保障觀念，提升面對未來人生規劃與風險管理的信心，以更從容的態度迎接人生不同階段的挑戰，實踐金融向善的核心價值。

未來，兆豐投信將持續結合專業金融與社會關懷力量，推動金融教育普及，深化在地連結，發揮企業正向影響力，與社會共同打造更安心、更友善的生活環境。

兆豐 理事長

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