掌握數位支付與加密經濟投資新賽道 聯邦美國金融創新ETF 22日開募

聯邦投信推出聯邦美國金融創新ETF（009825）6月22日至6月26日公開募集，每股發行價僅10元，提供投資人較低門檻、全方位卡位全球金融轉型紅利的工具。

聯邦投信表示，過去十年由科技產業引領全球資本市場成長，而隨著科技與金融持續融合，金融創新正逐步成為下一階段的重要產業趨勢。無論是數位支付取代現金交易、人工智慧導入金融服務，或是資產代幣化提升金融市場效率，都顯示金融產業正處於結構性轉變階段，相關企業也有望受惠於產業升級所帶來的新商機。

法人表示，有別於傳統金融ETF多集中於大型銀行與保險公司，009825聚焦金融創新關鍵企業，搶先卡位下一波金融變革浪潮，精選數位支付、數位資產交易平台與算力基建等核心企業，搶占金融創新動能。特別的是，009825採取等權重配置機制，透過布局大、中、小型企業，完整參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會。降低單一個股對整體投資組合的影響，讓投資組合能較均衡參與不同金融創新領域的發展機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。