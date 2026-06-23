力挺再生能源 永豐進軍「轉廢為能」

衛福部部長石崇良日前透露保險公司正積極開發在宅醫療新保單，有望於年底前上路。繼國泰人壽日前表示將送件申請一年期在宅醫療保單試辦後，南山人壽董事長尹崇堯23日在股東會後也透露，南山確實有在研發和討論這類商品。南山人壽總經理范文偉則說，預計在7月上旬送件申請試辦，若順利審核通過，希望兩個月內有機會上市。

2026-06-23 15:27