力挺再生能源 永豐進軍「轉廢為能」
永豐銀行以金融力量支持環境永續，進軍「轉廢為能」廢棄物發電，同步布局智慧電表及漁電共生等領域；永豐銀行表示，協助廢棄物能源化有助減少碳排量，展現雙重效益，加上協助發展智慧電表與漁電共生，積極促進能源轉型，獲《The Asset》（財資）頒發2026年「The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards」共3大獎項；旗下亦投入太陽光電、地熱、小水力發電、儲能及離岸風電工程船等多元再生能源範疇。
永豐銀行表示，2025年統籌主辦揚堡實業新台幣46億元聯貸，獲頒「年度最佳再生能源交易案－廢棄物發電（Renewable Energy Deal of The Year－Waste-To-Energy）」殊榮。該企業專注導入SRF技術，將事業廢棄物中的可燃物質轉製為高效燃料，同步推動廢棄物減量、能源再生與低碳發展，並規劃興建2座SRF製造廠，以及總裝置容量達20 MW（MegaWatts；百萬瓦）的SRF發電廠，預估年發電量足供約3萬戶家庭用電需求。
永豐銀行指出，參貸Intellihub－紐西蘭、澳洲地區智慧電表營運商－再融資案，獲頒「年度最佳數位基礎建設交易案－智慧電表（Digital Infrastructure Deal of The Year－Smart Metres）」獎項。Intellihub旗下管理智慧電表裝置逾330萬台，協助推動澳洲能源轉型，扮演當地政府推動2030年全面導入智慧電表目標的關鍵角色。
永豐銀行表示，旗下助力漁電共生以推動土地多元利用，共同主辦匯盟能源新台幣65.2億元聯貸案以興建裝置容量達115.84 MW的太陽光電廠，支持台灣水產養殖業同時加速能源轉型，榮獲「年度最佳再生能源交易案－漁電共生太陽能電廠（Renewable Energy Deal of The Year－Fishery Solar Farm）」肯定。
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