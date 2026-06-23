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華南永昌證推防詐騙宣導影音 打造全方位金融防護網

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
一鍵成災？「催繳水費」等陌生簡訊連結切勿亂點！華南永昌證券防詐系列影音上架，投資人可掃描QR Code觀看，強化自身識詐能力。華南永昌證券／提供
一鍵成災？「催繳水費」等陌生簡訊連結切勿亂點！華南永昌證券防詐系列影音上架，投資人可掃描QR Code觀看，強化自身識詐能力。華南永昌證券／提供

金融詐騙手法日益翻新，冒用金融機構名義的案件驟增，為守護客戶資產，華南永昌證券積極落實防詐作為，除了2025年起推出專屬官方簡訊發送碼「68930」防堵釣魚簡訊外，2026年推出防詐宣導系列影音，並結合全台分公司的嚴密舉措，展現對詐騙「零容忍」的決心。

為提升大眾「識詐」能力，華南永昌證券於官方影音頻道推出系列影片破解騙局。前兩部影片分別鎖定求職與兼職詐騙與投資群組詐騙，呼籲民眾若遇到標榜「免經驗、高薪」且要求提供帳戶的工作，務必果斷拒絕；同時提醒切勿輕信保證獲利或下載非官方 App，以免受初期帳面獲利誘騙投入本金，最終陷入無法提領的絕境。

除了投資與求職陷阱，系列影音也深入破解日常防不勝防的數位偽裝。在《點了就破產？！當心釣魚簡訊、陌生網址》影片中，直擊詐騙集團常偽裝成「催繳水費」簡訊誘騙民眾點擊連結，導致個資外洩與信用卡遭盜刷；而在《好心「幫忙投票」帳號恐被盜！當心通訊軟體連動登入》影片中，則揭露詐騙集團利用社群通訊軟體要求親友協助投票，騙取受害者點擊聯動登入，進而惡意盜取帳號的猖獗手法。影片強調，面對任何可疑連結、中獎訊息或登入網頁，皆應秉持「多一分求證，少一分損失」原則，立即撥打 165 反詐騙專線。

為防堵釣魚簡訊等源頭，華南永昌證券已全面啟用專屬簡訊碼「68930」，投資人只要認明此碼即可快速辨識官方訊息，大幅降低誤觸釣魚連結的風險。

除了數位防護外，華南永昌證券亦積極推動實體防詐宣導，從企業內部到社會大眾全面提升識詐意識。在各項活動場合中，公司透過張貼防詐海報、設置宣導攤位及高舉防詐手拿牌等方式，向民眾傳遞正確的金融防詐觀念；各分公司亦定期辦理員工教育訓練與投資人講座，持續強化第一線人員與客戶的防詐識能。

在社會公益推廣方面，華南永昌證券將金融知識教育融入防詐宣導，關注不同族群的實際需求。今年初攜手伊甸基金會，由分公司經理人以台語防詐影片及真實案例分享，協助高風險長者辨識常見詐騙話術，建立正確金融理財觀念。此外，公司亦前往臺南市下營國中，除提供羽球隊訓練發展所需資源外，更結合金融知識教育與防詐宣導課程，透過寓教於樂的方式深化學生金融素養，培養正確金錢觀與風險意識，讓防詐觀念從校園扎根，陪伴學生成長。

在強化外部宣導之餘，內部系統防護亦緊密並進。華南永昌證券導入RPA機器人技術與多因子驗證，強化洗錢防制與異常交易監控；同時全面對接 ISO 27001 與 BS 10012 等國際標準，建構多層次防禦體系。面對威脅，公司將持續結合數位科技與制度創新，與投資人攜手打造安全、可信賴的金融環境。

詐騙集團 金融機構

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