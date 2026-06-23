快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

風波後首現身錄影！范姜彥豐淚「無法說出真相」最痛苦

合庫證券舉辦「搶占2026關鍵布局」投資講座 聚焦AI新局契機

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫證券今舉辦「搶占2026關鍵布局策略大解析」投資講座。合庫證券董事長吳瑞元（右二），投信投顧公會理事長尤昭文（左三）、合庫金控首席經濟學家徐千婷（右）、第一金投信總經理高子敬（左二）等解析未來投資趨勢。記者林勁傑／攝影
合庫證券今舉辦「搶占2026關鍵布局策略大解析」投資講座。合庫證券董事長吳瑞元（右二），投信投顧公會理事長尤昭文（左三）、合庫金控首席經濟學家徐千婷（右）、第一金投信總經理高子敬（左二）等解析未來投資趨勢。記者林勁傑／攝影

合庫證券今舉辦「搶占2026關鍵布局策略大解析」投資講座。合庫證券新任董事長吳瑞元帶領團隊打造此大型投資論壇，並邀集投信投顧公會理事長尤昭文、合庫金控（5880）首席經濟學家徐千婷、第一金投信總經理高子敬等齊聚，一致認為AI趨勢是未來長線投資主軸。

尤昭文致詞時表示，目前全球AI支出占GDP比重還不足1%，台灣在AI硬體設備方面很難被取代，包括晶片升級等，產業鏈很完整。徐千婷指出，下半年須關注中東地緣政治、能源價格波動及主要央行政策轉向所帶來的通膨與利率風險，高利率環境可能維持更長時間。

展望未來，徐千婷認為AI是繼電力及網際網路之外第三次技術革命，已從科技趨勢升級為新一代基礎建設將帶動半導體、資料中心、電力及實體AI等產業發展，形成未來十年的重要成長動能。投資人應掌握全球經濟秩序重組與AI基礎建設革命帶來的新契機，在變局中尋找長期投資機會。總結今年下半年定調為：景氣有韌性、利率維持高檔、風險猶存，但AI驅動的投資循環會持續。

第一金投信總經理高子敬則表示，台灣搭上此波AI浪潮，已成為全球科技與金融市場的焦點。他認為，AI的中長線趨勢才剛開始，但短線在漲幅已高且融資餘額升高的情況下，部分資金正轉向低基期股票。為滿足投資人兼顧收益與成長的需求，並迎接即將到來的除權息旺季，第一金投信此次特別推出全新產品，期盼協助投資人精準掌握台股息利雙收的廣大契機。

財信傳媒董事長謝金河分析，台股近期多空交戰、劇烈震盪屬於市場常態。指數在邁向五萬點大關前，市場熱度空前，全民瘋股市的現象甚至蔓延至政論節目，形成典型的「擦鞋童理論」訊號，因此台股在此處適度拉回修正反而健康。謝金河進一步指出，台積電（2330）日前召開股東大會，董事長魏哲家仍展現高度信心，並強調面對三星（Samsung）與Terafab等對手的挑戰，台積電在未來十年內仍具備絕對的領先優勢。這證明台積電作為台股中流砥柱，讓大盤不致有大幅潰敗的危險。然而他強調，真正拉開投資差距的關鍵，不在於誰掌握更多消息，而是誰能在市場波動中，維持有紀律的進出策略與風險控管。

合庫證券聚焦數位與永續雙軸發展，旗下「合庫金證點」APP創新打造「股利專區」，助存股族掌握配息與填息表現，榮獲第14屆金椽獎佳作肯定。同時，合庫證券高度重視資產安全，現場結合反詐騙宣導、剖析詐騙手法，全面提升投資人識詐能力，以實際行動厚植核心競爭力並善盡社會責任。

中東 尤昭文

延伸閱讀

主動ETF再進化 00408A主動第一金優股息6月24日開募

7月9日除息！00400A瞄準聯發科、台積電AI長線商機…創高之際先領股息

第3季 ETF 買什麼？ 精選15檔出爐

迎接聯準會新主席首秀！009800與00981D聚焦美股科技趨勢 緩解資金成本疑慮

相關新聞

北富銀統籌主辦中化製藥首筆永續連結聯貸案完成簽約 超額認購達235%

台北富邦銀行與兆豐銀行共同統籌主辦中化製藥7年期新臺幣50億元聯合授信案，23日順利完成簽約。本案為中化製藥首筆永續連結聯貸案，獲得11家銀行同業踴躍參與，超額認購率達235%，充分展現銀行團對中化製藥穩健經營及長期發展前景的肯定。

兆豐投信攜萬里區公所辦公益講座 陪伴熟齡女性規劃退休與人生下半場

面對高齡化社會來臨，退休規劃、財產保障及醫療自主等議題日益受到重視。兆豐投信秉持企業社會責任，攜手萬里區公所6月22日共同舉辦「熟齡女性必修課：退休、財產與人生下半場」公益講座，邀請台北市婦女新知協會理事長袁秀慧擔任講師，透過淺顯易懂的方式分享退休準備、財產規劃及法律保障等重要觀念，吸引在地民眾熱情參與。

掌握數位支付與加密經濟投資新賽道 聯邦美國金融創新 ETF 22日開募

聯邦投信推出聯邦美國金融創新ETF（009825）6月22日至6月26日公開募集，每股發行價僅10元，提供投資人較低門檻、全方位卡位全球金融轉型紅利的工具。

力挺再生能源 永豐進軍「轉廢為能」

永豐銀行以金融力量支持環境永續，進軍「轉廢為能」廢棄物發電，同步布局智慧電表及漁電共生等領域；永豐銀行表示，協助廢棄物能源化有助減少碳排量，展現雙重效益，加上協助發展智慧電表與漁電共生，積極促進能源轉型，獲《The Asset》（財資）頒發2026年「The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards」共3大獎項；旗下亦投入太陽光電、地熱、小水力發電、儲能及離岸風電工程船等多元再生能源範疇。

華南永昌證推防詐騙宣導影音 打造全方位金融防護網

金融詐騙手法日益翻新，冒用金融機構名義的案件驟增，為守護客戶資產，華南永昌證券積極落實防詐作為，除了2025年起推出專屬官方簡訊發送碼「68930」防堵釣魚簡訊外，2026年推出防詐宣導系列影音，並結合全台分公司的嚴密舉措，展現對詐騙「零容忍」的決心。

合庫證券舉辦「搶占2026關鍵布局」投資講座 聚焦 AI 新局契機

合庫證券今舉辦「搶占2026關鍵布局策略大解析」投資講座。合庫證券新任董事長吳瑞元帶領團隊打造此大型投資論壇，並邀集投信投顧公會理事長尤昭文、合庫金控（5880）首席經濟學家徐千婷、第一金投信總經理高子敬等齊聚，一致認為AI趨勢是未來長線投資主軸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。