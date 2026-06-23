合庫證券舉辦「搶占2026關鍵布局」投資講座 聚焦AI新局契機

合庫證券今舉辦「搶占2026關鍵布局策略大解析」投資講座。合庫證券新任董事長吳瑞元帶領團隊打造此大型投資論壇，並邀集投信投顧公會理事長尤昭文、合庫金控（5880）首席經濟學家徐千婷、第一金投信總經理高子敬等齊聚，一致認為AI趨勢是未來長線投資主軸。

尤昭文致詞時表示，目前全球AI支出占GDP比重還不足1%，台灣在AI硬體設備方面很難被取代，包括晶片升級等，產業鏈很完整。徐千婷指出，下半年須關注中東地緣政治、能源價格波動及主要央行政策轉向所帶來的通膨與利率風險，高利率環境可能維持更長時間。

展望未來，徐千婷認為AI是繼電力及網際網路之外第三次技術革命，已從科技趨勢升級為新一代基礎建設將帶動半導體、資料中心、電力及實體AI等產業發展，形成未來十年的重要成長動能。投資人應掌握全球經濟秩序重組與AI基礎建設革命帶來的新契機，在變局中尋找長期投資機會。總結今年下半年定調為：景氣有韌性、利率維持高檔、風險猶存，但AI驅動的投資循環會持續。

第一金投信總經理高子敬則表示，台灣搭上此波AI浪潮，已成為全球科技與金融市場的焦點。他認為，AI的中長線趨勢才剛開始，但短線在漲幅已高且融資餘額升高的情況下，部分資金正轉向低基期股票。為滿足投資人兼顧收益與成長的需求，並迎接即將到來的除權息旺季，第一金投信此次特別推出全新產品，期盼協助投資人精準掌握台股息利雙收的廣大契機。

財信傳媒董事長謝金河分析，台股近期多空交戰、劇烈震盪屬於市場常態。指數在邁向五萬點大關前，市場熱度空前，全民瘋股市的現象甚至蔓延至政論節目，形成典型的「擦鞋童理論」訊號，因此台股在此處適度拉回修正反而健康。謝金河進一步指出，台積電（2330）日前召開股東大會，董事長魏哲家仍展現高度信心，並強調面對三星（Samsung）與Terafab等對手的挑戰，台積電在未來十年內仍具備絕對的領先優勢。這證明台積電作為台股中流砥柱，讓大盤不致有大幅潰敗的危險。然而他強調，真正拉開投資差距的關鍵，不在於誰掌握更多消息，而是誰能在市場波動中，維持有紀律的進出策略與風險控管。

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