國泰世華攜手刑事局導入ATM防詐機制 「情境式選擇題」即時攔阻詐騙

詐騙手法日益多元，國泰世華銀行為守護民眾資產，持續精進金融防詐科技應用，並深化與內政部警政署刑事警察局（下稱刑事局）合作，2026年雙方首度將防詐機制延伸至自動提款機（ATM）服務場景，率先導入ATM「情境式選擇題」，透過即時風險辨識與互動式提醒，主動攔阻疑似詐欺交易，從源頭降低民眾受騙風險，進一步強化客戶資產安全防護。

國泰世華銀行指出，詐騙集團常透過話術誘導民眾操作ATM進行資金提領或轉移，使民眾在未充分察覺風險的情況下誤入詐騙陷阱。為落實「預防勝於補救」核心理念，國泰世華持續優化ATM交易防護機制，導入多層次科技防詐措施。於ATM插入金融卡後，透過「AI影像遮蔽物偵測」技術，即時感測使用者臉部是否遭遮蔽，阻止車手從事不法行為時隱藏身分；並在交易過程中，結合「彈窗提醒機制」與「情境式選擇題」，引導民眾再次檢視交易目的；若民眾答題結果符合詐騙風險特徵，ATM將自動退卡並中止交易，透過重複提醒與情境引導，促使民眾即時停下操作、冷靜思考交易風險並重新確認異狀，可望有效攔阻疑似詐騙匯款情事發生。

透過多重提醒與即時阻斷機制，協助民眾暫停操作、重新評估交易內容，將防詐關鍵由事後處理提前至交易當下攔阻，有效降低受騙風險。本項合作亦為國泰世華繼今年率先導入「被害者樣態」行為分析AI模型訓練與驗證機制後，另一項與刑事局合作的重要創新成果，進一步將防詐技術實際導入於ATM服務場景，持續強化金融防護韌性。

國泰世華銀行協理廖述健表示：「面對詐騙手法演變，國泰世華持續強化科技防護量能，防詐策略由被動攔阻邁向主動預防。今年更以『被害者保護』為核心，於ATM導入『情境式選擇題』即時提醒機制，在交易當下引導客戶重新檢視操作目的，從源頭降低受騙風險。同時，透過分析資金流向與使用行為，將防詐措施延伸至各服務場景，結合前線行員與數位機制，建構涵蓋事前預防與事中阻斷的整體防護體系，持續強化客戶資產安全保障。」

未來，國泰世華將持續深化「國泰盾」四大聯防機制，秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，攜手各界夥伴強化跨域合作，結合AI技術、串聯產官實務資料與風險情資，持續優化防詐機制並拓展應用場景，以科技與服務雙軌並進，全面提升金融安全防護層級，穩固守護客戶資產安全。