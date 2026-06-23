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暑假「企旅遊」 臺灣企銀外幣現鈔匯率優惠最高減5分

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
臺灣企銀推出「企旅遊」外幣現鈔結購優惠活動。臺灣企銀／提供
臺灣企銀推出「企旅遊」外幣現鈔結購優惠活動。臺灣企銀／提供

暑假旅遊旺季即將開跑！不論是飛日本吃美食、到美國血拚，還是香港短程快閃，出國旅費先準備好才安心。為了回饋廣大喜愛出國旅遊的民眾，臺灣企銀推出「企旅遊」外幣現鈔結購優惠活動，幫民眾輕鬆換匯、省更多，把預算留給精彩旅程！

臺灣企銀推出「企旅遊」相關活動，精選多項熱門外幣，優惠超有感，美元最高減5分、日圓減0.1分、人民幣減1.5分、港幣減1.5分，讓民眾用更划算的匯率入手旅遊資金，出發玩得更盡興！活動期間自即日起至今年8月31日止，可於臺灣企銀全台分行臨櫃辦理，或持該行金融卡至臺灣企銀外幣ATM換匯，即可享有專屬匯率優惠，隨時換匯都方便。

臺灣企銀提醒，如非該行客戶至分行臨櫃辦理本活動專案，將酌收手續費新台幣100元，且每日結購外幣現鈔上限為等值美元1萬元；另持該行金融卡於臺灣企銀外幣ATM提領外幣現鈔，限額為每筆等值新台幣3萬元、每日等值新台幣10萬元，建議提前規劃所需資金，讓旅程更順利，盡情享受美好的假期體驗。

匯率 臺灣企銀 出國

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