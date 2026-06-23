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南山人壽將推在宅醫療新保單？范文偉曝「這時間」送件申請試辦

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽23日召開股東會，會後董事長尹崇堯（右）與總經理范文偉（左）受訪時拍攝。聯合報系資料照
南山人壽23日召開股東會，會後董事長尹崇堯（右）與總經理范文偉（左）受訪時拍攝。聯合報系資料照

衛福部部長石崇良日前透露保險公司正積極開發在宅醫療新保單，有望於年底前上路。繼國泰人壽日前表示將送件申請一年期在宅醫療保單試辦後，南山人壽董事長尹崇堯23日在股東會後也透露，南山確實有在研發和討論這類商品。南山人壽總經理范文偉則說，預計在7月上旬送件申請試辦，若順利審核通過，希望兩個月內有機會上市。

范文偉表示，目前為止有觀察到在宅醫療的未來需求量大，近期會提出試辦，不久的將來南山人壽應該可推出這個商品。針對商品設計，目前正在溝通協調保障的部分，因衛福部的倡議和一般民眾所能想像的範圍可能有些落差，預計7月上旬會送件，若主管機關沒有其他疑慮，兩個月內應該有機會上市。

另外，針對南山人壽申設健康子公司的進度，尹崇堯表示，會維持進度，但是在思考已經從現有的健康守護圈與50個不同的健康服務廠商超過5萬人次以上的合作經驗，希望未來健康子公司可超越現有所能提供的服務。

尹崇堯說，過去潤泰集團在淡水已經有經營銀髮住宅超過30年的經驗，南山人壽正在持續觀察銀髮住宅或長照機構在壽險業營運模式上的可能性，也觀察到30年前台灣社會對於這樣的議題有較大的排斥，現在則有積極往這個方向轉變，像是台灣人壽和凱基人壽都有具體案子在進行，南山人壽也在做評估，希望能從永續角度的角度思考，相信台灣在進入超高齡社會下，無論是住宅型、機構型，或是保險商品的創新、健康服務的加值，都會是下一步保險業要往前邁進的一個重大的關鍵。

南山人壽 保單 石崇良 國泰人壽

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