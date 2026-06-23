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尹衍樑辭世後首度露面談父親 尹崇堯：有大俠風範

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
南山人壽今日召開股東會，董事長尹崇堯談及剛辭世的父親，有「大俠風骨，心懷天下」。記者藍鈞達／攝影
南山人壽今日召開股東會，董事長尹崇堯談及剛辭世的父親，有「大俠風骨，心懷天下」。記者藍鈞達／攝影

南山人壽今（23）日召開115年股東常會，除了IFRS 17接軌後財務體質、上市規劃與勞資爭議受矚目，這場股東會也是潤泰集團創辦人尹衍樑辭世後，董事長尹崇堯首度公開露面，增添父子交棒意味。

尹崇堯會後談及父親時表示，尹衍樑一生誠信正直、瀟灑自在，展現「大俠風骨、心懷天下」的胸襟。外界熟悉的尹衍樑，是開創潤泰事業版圖、投資南山人壽的企業家；但在尹崇堯眼中，父親留下的不只是龐大事業，更是面對社會、企業與責任的價值觀。

尹崇堯表示，6月12日舉辦完成父親的追思禮拜，相當溫馨，當時有給參與的親友一張「種子卡」，上面有一顆種子，可種植長出的植物代表生生不息。他說，父親生前做了很多有益於台灣社會的事，希望透過種子卡可以延續。

面對外界關注潤泰集團後續布局，尹崇堯表示，自己仍會專注南山人壽經營，潤泰集團則早已進入專業經理人治理時代。

尹崇堯說，前大潤發執行長黃明端已在父親生前回鍋擔任潤泰集團執行長，他是父親研究所同學，也受過爺爺尹書田指導，過去擔任潤泰紡織總經理。尹崇堯表示，黃明端的在任可協助集團強化專業經理人治理。

尹衍樑 尹崇堯 潤泰集團

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