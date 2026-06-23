滙豐「滙豐 AI 人型機器人多重資產基金」將於7月6日展開募集

站在此波AI投資浪潮的前緣，滙豐投信23日宣布，全台首檔人型機器人基金「滙豐AI人型機器人多重資產基金」，將於7月6日展開募集。

滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，這場科技革命正如同過往的網際網路與行動通訊，將帶動資本市場展現跳躍式的長牛行情。從雲端運算與生成式AI引領尖牙股（FAANG）市值翻倍，到如今人型機器人商轉落地，破壞式創新將再次成為股價的核心驅動力。

根據外資券商摩根士丹利（大摩）的最新預估，至2045年前人型機器人的全球總營收將展現爆炸性的成長，年複合成長率達42%。未來機器人的應用場景將跨足商用、工業、醫療與家庭等多元領域。無論是高精準度的物流配送、工廠的智慧製造、醫療長照服務，或是居家的安全監控與家庭教師，人型機器人都將展現龐大的需求潛力。

楊博翔強調，對長線投資市場而言，這場變革受惠的範疇將遠不止於核心的 AI 晶片，更會進一步外溢，催生出包括機器人關節零組件、工業自動化系統、智慧製造方案，以及支撐龐大運算與動能所需的電力設備組件等長期趨勢。滙豐AI人型機器人多重資產基金，將鎖定最具爆發力的成長股，並搭配獨家景氣動態調整機制，每月實施股債再平衡，引領投資人迎接AI機器人大時代。

展望未來，2026年全球人型機器人的普及率與滲透率正處於最關鍵的萌芽期。這意味著，當前市場正如同2007年問世的智慧型手機，有望複製初期的倍數成長路徑。人型機器人無疑將接棒成為未來全新成長主軸，引領全球科技產業與投資市場走向下一個黃金十年。