影／南山人壽勞資爭議 尹崇堯：有誠心解決歧見

南山人壽今天舉行股東會，董事長尹崇堯表示，過去一年面臨全球經濟波動、對等關稅議題以及新台幣匯率大幅震盪等挑戰，對壽險業而言相當艱困，但南山仍維持穩健經營與獲利表現。面對115年接軌IFRS 17及ICS後的新挑戰，將持續強化體質。對於社會關注的南山勞資爭議，尹崇堯強調有誠心解決歧見。

南山人壽今天舉行股東常會，場外出現抗議活動，南山人壽企業工會不滿資方對延宕高達15年的勞資爭議消極應對，於股東會場外拉起布條強烈抗議，員工呼籲南山人壽應守法，立即提撥退休金。工會質疑，公司至今仍未依相關行政機關認定及法院判決結果，替業務員提撥勞工退休金，相關爭議已延宕15年，目前勞退提撥爭議案件仍持續遭裁罰，累計罰款已超過9,000萬元，要求南山應盡速提出退休金及年資補償等具體解決方案，甚至主張相關勞資爭議應在公司上市前獲得處理。

對此，南山人壽回應，公司一向秉持開放、理性的態度與工會溝通，並已建立跨部門專案小組與協商機制，目前爭議核心在於業務員與公司間究竟屬於僱傭關係或承攬關係，由於行政法院與部分民事法院判決見解不同，形成法律適用爭議。公司強調未來仍將持續與工會及主管機關溝通協調，在法令遵循、制度穩定及業務員權益保障之間尋求兼顧各方的可行方案，以維持公司長期穩健經營。