獨／國票金控董事會表決選出副董座 陳冠舟以三分之二絕對多數當選

國票金控今日上午召開董事會，被排在最後一個議案的第15項議案：副董事長選舉歷經討論設置必要性，以及選舉執行二個階段的進行之後，耐斯集團大股東，原國票金總經理陳冠舟，以10票贊成票、三分之二絕對多數當選國票金控副董事長，從股東會之前開始延燒的副董事長選舉議題，今日終於有結果。

據了解，由於人旺集團與台鋼集團仍不贊成由耐斯集團出任副董事長，因此，最後選舉動用表決來決定，陳冠舟亦以10票贊成票過關，將出任副董事長。

關於國票金是否設置副董事長，據了解，政院幾經長考，決定政府以誠信為先，不能因為妥協於政治壓力，就背棄在此次改選時，以委託書、徵求通路等等資源助陣公股的民股耐斯集團。同時為了慎重起見，特別依照國票金控的公司章程，先討論設置副董的必要性，再進行選舉。

公股人士指出，相較於人旺集團和台鋼集團，分別在去年的公司章程修正案，還有席次分配上和公股唱反調，耐斯集團歷時十年則都和公股同一陣線。