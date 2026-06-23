南山人壽股東會 內有困境外有抗議 董座尹崇堯：強化體質

南山人壽今（23）日召開股東常會，在保險業正式接軌IFRS 17與ICS制度之際，繳出亮眼成績單。南山人壽指出，114年合併稅後淨利達290億元，累計合併新契約保費約930億元，年增10%，其中長照商品市占率續居業界第一。受惠於優質資產配置，接軌日合約服務邊際（CSM）餘額達3,748億元，調整後淨值提升至5,932億元，淨值比達11.3%，展現接軌新制後的財務實力。

南山人壽董事長尹崇堯表示，過去一年面臨全球經濟波動、對等關稅議題以及新台幣匯率大幅震盪等挑戰，對壽險業而言相當艱困，但南山仍維持穩健經營與獲利表現。面對115年接軌IFRS 17及ICS後的新挑戰，將持續強化體質，發揮保險保障功能，累積未來成長動能。

不過，除了產業內挑戰外，場外也出現抗議聲浪。南山人壽工會質疑，公司至今仍未依相關行政機關認定及法院判決結果，替業務員提撥勞工退休金，相關爭議已延宕15年。工會指出，目前勞退提撥爭議案件仍持續遭裁罰，累計罰款已超過9,000萬元，並要求南山應儘速提出退休金及年資補償等具體解決方案，甚至主張相關勞資爭議應在公司上市前獲得處理。

對此，南山人壽回應，公司一向秉持開放、理性的態度與工會溝通，並已建立跨部門專案小組與協商機制。南山指出，目前爭議核心在於業務員與公司間究竟屬於僱傭關係或承攬關係，由於行政法院與部分民事法院判決見解不同，形成法律適用爭議。公司強調，未來仍將持續與工會及主管機關溝通協調，在法令遵循、制度穩定及業務員權益保障之間尋求兼顧各方的可行方案，以維持公司長期穩健經營。

南山人壽也將健康與長照業務列為發展重心。公司表示，114年長照險市占率再度蟬聯業界第一，並持續推動「五大健康帳戶」及四大健康承諾，包括將長年期保單保障年齡延長至100歲、強化資產管理能力、擴大外溢保單設計，以及規劃成立健康服務子公司，希望從傳統理賠服務進一步延伸至健康促進與預防照護。

在數位轉型方面，南山人壽持續導入AI技術，包括「黃金眼AI防詐」、金融Fast-ID行動投保及智能客服系統。其中Fast-ID行動投保已完成超過2.2萬件新契約，未來將進一步延伸至保全契變與理賠申請，打造無紙化、無密碼、無偽簽的保險服務流程。