搶年中資金潮 樂天銀台幣優利定存年利率2.2%即將登場

近期台灣股市及投資市場波動加劇，樂天國際銀行表示，特別推出年中最強投資避風港，由「新台幣優利活儲年利率1.5%」攜手即將於6月25日上市的年中旗艦級新台幣高利定存年利率2.2%，全面搶攻年中資金潮，讓客戶在觀望期也能同步賺優利。

樂天國際銀行本次優利定存專案以廣大「全客戶」（新客戶與既有客戶）為核心，兼顧長期鎖利與短期調度需求，並提供新戶專屬存額無上限優惠：

全客戶 6 個月期定存： 優惠年利率 2.2%，個人限額新台幣200 萬元，專案總額度新台幣 20 億元。

全客戶 15 個月期定存： 優惠年利率 2.2%，個人不限額，專案總額度新台幣 20 億元。

新戶專屬 6 個月期定存： 優惠年利率 2.2%，個人不限額、專案總額度亦不設限。

樂天國際銀行表示，由於新台幣優利定存專案將於6月25日正式啟動，為了避免資金在等待期間產生「利息空窗期」，建議想提前布局的客戶自即日起，可先將資金配置於樂天國際銀行的明星活儲帳戶，讓資金提早進站起息，待25日活動上線後，即可線上「一鍵開立定存」，資產增值全面無縫接軌。明星活儲利率如下：

全客戶（新戶&既有客戶）活儲優利條件：上月滿足指定條件者，本月直接享有年利率 1.5% 活儲優惠利率；本月尚未取得資格者亦無須擔心，只要在6月30日前完成指定任務，7月1日起同樣享有 1.5% 優惠。

全新客戶活儲優利條件：開戶次日至次月底前，新台幣 5 萬元（含）以下享有年利率2.8%活儲利率；超過新台幣 5 萬元之部分，則全面適用 1.5%活儲利率。

樂天國際銀行強調，數位金融時代比的是效率，錢要積極主動，才能加速累積。在股市起伏、投資人選擇保留現金實力的當下，聰明的理財族只要懂得精明規劃及把握機會，透過樂天銀行明星級高利活儲與全新2.2%優利定存串聯，解決定存活動前的資金斷層，更能在保留資金調度彈性的同時，鎖定中長期穩健收益。