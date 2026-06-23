台灣人壽推「福氣成家定期壽險」力抗房貸還款風險

挺你福氣成家！國人購屋負擔重，家庭責任風險也加重，中信金旗下子公司台灣人壽新推出房貸型保障商品「台灣人壽福氣成家定期壽險」，不僅有10至40年多元保險年期自由選，並有平準型與遞減型兩種方案彈性選，可依個人需求及人生階段彈性搭配不同房貸專案，讓客戶成家立業更有底氣。

內政部最新統計，2025年第3季全國平均房貸期數已達321期，約為26.75年，30年期房貸儼然已成市場主流，房價持續居高不下，整體貸款金額攀升，衍生房貸年期長、金額大、還款風險高的「房貸三高」現象。國人買房背債的時間愈來愈久，家庭經濟支柱一旦發生意外，收入中斷再加上醫療支出，房貸仍須持續還款，照顧者和家屬的財務與身心都將面臨重大衝擊。

為實現購屋成家並減緩貸款壓力，台灣人壽「福氣成家」以保障需求為核心，不僅有10、15、20、25、30、35、40年多元保險年期自由選，保險金額亦可彈性選擇，包括一、平準型：保障期間內每年壽險金額固定，適合長期規劃、希望保障額度穩定者；二、遞減型：當年度保險金額隨保單年度逐年遞減，確保若不幸發生意外，理賠金亦能還清剩餘房貸，達高保額門檻最高享有9%保費折扣。

以40歲林先生投保「福氣成家」躉繳20年期「平準型」、保險金額新臺幣1,000萬元為例，實繳保費約為672,900元。若被保險人不幸身故，假設當時房貸餘額為700萬元，身故保險金可全數清償銀行貸款，協助家人保有房產、減輕負擔；其餘300萬元保險金，可留為生活或其他財務安排之用，減輕突發事故造成的經濟衝擊。

另40歲李先生投保「福氣成家」躉繳20年期「遞減型」、保險金額 1,000萬元為例，實繳保費約為318,400元。若被保險人於第10年不幸身故，當年度身故保險金約為610萬元，假設房貸餘額為700萬元，可清償約87%的房貸，大幅減輕家人還款壓力，提升持續保有房產的可能性。

房貸年期長，保障更要「夠久、夠貼近需求」，台灣人壽提醒，房貸壽險應檢視保障是否完整涵蓋整段責任期間，並依家庭責任、房貸年期與財務狀況滾動式調整。台灣人壽「福氣成家」首波在中國信託商業銀行、彰化商業銀行開賣，並陸續於其他銀行通路上市，提供房貸族安心「保」。