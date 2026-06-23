穩定幣重塑跨境資金流與外匯市場 央行將建立穩定幣外匯管理機制

隨著美元穩定幣快速擴張，市場普遍關注其對跨境資本移動與外匯市場可能帶來的結構性影響。央行分析指出，由於穩定幣具備低成本、即時結算與全天候交易特性，正逐步改變傳統跨境支付與資金流動模式，但同時也提高金融監理與市場穩定風險。在國際監理趨勢下，央行為維持外匯管理制度之一致性與有效性，將於 「虛擬資產服務法」授權架構下，依循「相同活動・相同風險、相同監管(same activity,same risk,same regulabation) 原則，建立穩定幣外匯管理理機制，維護我國外匯市場秩序與穩定。

央行分析，在跨境資本移動方面，穩定幣透過區塊鏈點對點（P2P）傳輸機制，使資金不再完全依賴SWIFT或代理銀行體系。相較傳統需經多層金融中介、耗時數日的跨境支付流程，穩定幣可幾乎即時完成結算，大幅降低交易成本並提升資金流動效率，有助促進國際貿易與跨境匯款。

然而，央行也強調，此一效率提升同時伴隨資金流動透明度下降的問題。由於穩定幣可透過境外平台或自託管錢包進行轉移，監理機關較難完整掌握資金來源與流向，形成「資料缺口」，增加洗錢防制與跨境資本監控難度。

此外，在資本流動波動性方面，央行認為，穩定幣可能放大短期資金移動規模。當市場不確定性升高時，資金可迅速轉換為美元穩定幣並跨境轉移，對資本帳未完全開放的經濟體而言，可能削弱資本流動管理措施有效性，甚至引發資本外流壓力。

在外匯市場方面，穩定幣亦正在形成銀行體系外的新型交易渠道。當市場參與者以本幣購買或贖回美元穩定幣時，本質上即涉及本幣與美元之兌換，相關需求逐漸由銀行體系轉向虛擬資產服務商（VASP），進而改變外匯市場結構。

IMF、BIS及FSB均呼籲各國建立一致性監理架構，強化穩定幣發行人資本與流動性要求，並透過國際合作縮小監理資訊缺口。同時，各國亦逐步將穩定幣納入外匯與總體審慎監理框架，以維護資本流動與匯率市場秩序。