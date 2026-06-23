美元穩定幣會取代新台幣嗎？央行最新定調：台灣未出現美元化現象

在全球關注數位貨幣與穩定幣快速發展之際，部分面臨高通膨或金融不穩定的新興經濟體，民眾傾向使用美元穩定幣作為替代支付工具，台灣的制度環境則有效抑制此類替代需求。金融體系高度發展與監理完善，使資金流動仍以本幣金融中介體系為核心。央行最新報告指出，台灣因擁有高效率的國內支付系統、長期維持物價穩定，以及優良的主權債信條件，使民眾對本國貨幣具高度信任，因此並未出現「美元化」現象。

首先，在支付體系方面，台灣已建構成熟且成本效率極高的金融支付基礎設施，涵蓋跨行清算、電子支付與即時轉帳系統，使日常交易幾乎無需依賴外幣工具即可完成。相較部分新興市場因支付系統不完善而高度依賴美元或穩定幣進行交易，台灣本幣支付功能仍具明顯主導地位。

其次，物價穩定亦為支撐貨幣信任的重要基礎。長期以來，台灣通膨率維持在相對溫和區間，使新台幣購買力穩定，降低民眾對外幣避險需求。在通膨預期可控的情況下，民眾與企業更傾向以本幣進行儲蓄、交易與資產配置，減少對美元替代性資產的依賴。

第三，台灣具備良好的主權債信與金融穩健度，亦強化貨幣制度的可信度。政府財政紀律與金融監理體系穩健，使市場對新台幣長期價值維持正向預期，進一步降低資本外流與貨幣替代的誘因。

在此結構下，台灣並未出現所謂「美元化」問題。所謂美元化，通常指民間交易、儲蓄甚至薪資定價大量轉向美元，而削弱本國貨幣功能。然而在台灣，無論零售支付、薪資結算或金融資產配置，新台幣仍占絕對主導地位。