影／南山人壽股東會 員工場外陳情要求解決勞資爭議

南山人壽今天舉行股東會，南山員工在會場外陳情要求協商解決勞資爭議，員工呼籲南山人壽應守法，立即提撥退休金，台北市南山人壽企業工會表示，政府公部門早有定論：民國99年2月12日台北市勞動局（北市勞動字第09910535600號函）認定南山人壽業務員〈不分職級〉具備勞基法所稱之勞工身份，並請勞保局依《勞工退休金條例》辦理。民國100年12月最高行政法院相繼做出三份判決（100年度判字第2117號、第2226號、第2230號），均判定南山業務員與公司間為僱傭關係，適用《勞工退休金條例》。

目前新制勞工退休金仍持續罰款中〈每月罰款50萬〉目前累計罰款約九千多萬，呼籲南山人壽應守法且立即提撥退休金而不是用訴訟或繳罰款來逃避問題。工會批15年過去了，南山人壽對此歷史爭議依舊採取逃避態度，僅以繳罰款或是一再訴訟處理。台北市南山人壽企業工會因不滿資方對延宕高達15年的勞資爭議消極應對，於股東會場外拉起布條抗議，高喊「上市要祝福，協商共解決」，要求南山人壽履行當初收購時應負的責任，切勿一拖再拖。

工會指出民國100年7月22日「潤成投資控股」以21.6億美元（約新台幣628億元）得標美國AIG集團旗下南山人壽97.57%的股權，該價格遠低於當時中國信託金控的標購價30億美元。這中間高達8.6億美元（約新台幣252億元）的價差，本質上就是業務員的退休金與權益。工會理事長施少華表示，工會樂見南山人壽上市，「但一個頂著『勞資爭議未解』的企業，如何贏得資本市場的的信任？」施少華強調15年來基層員工競競業業，卻換來南山人壽的長期漠視。過去的協商屢屢流於形式，若連最基本的勞工權益都無法達成共識，這樣的上市如何獲得工會的祝福。為了捍衛勞工尊嚴，工會今天也正式提出四大核心訴求。呼籲南山人壽管理階層與全體股東，員工是公司最寶貴的資產，希望南山人壽展現企業誠信與誠意，重啟談判。倘若南山人壽持續逃避、漠視基層心聲，工會將不排除採取更升級的抗爭行動，捍衛勞工尊嚴。

南山人壽今天舉行股東會，現場未開放媒體進場。記者邱德祥／攝影