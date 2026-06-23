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南山人壽股東會／接軌日 CSM 餘額達3,748億元 淨值升至5,932億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

壽險業迎來新會計制度變革元年，南山人壽董事長尹崇堯23日於2026年股東常會上指出，南山人壽憑藉穩健及專業的經營實力，創造亮眼績效，2025年合併稅後純益約290億元，累計合併新契約保費收入約為930億元，較前一年度成長10%，長照商品市場占有率更勇奪業界第一，接軌日合約服務邊際（CSM）餘額高達3,748億元，調整後淨值提升至5,932億元。

2026年保險業正式接軌IFRS 17，受惠於優質資產配置，南山人壽接軌日之合約服務邊際（CSM）餘額高達3,748 億元，位居業界前段班，在此基礎下，接軌日調整後之淨值大幅推升至5,932億元，淨值比高達11.3%，展現極為雄厚的財務實力，持續站穩壽險健康第一品牌。

尹崇堯在致股東報告書中表示，面對全球經濟的波動與市場挑戰，對等關稅議題衝擊、新台幣匯率大幅波動等外在環境變數，2025年對壽險業而言是極具挑戰的一年。南山人壽秉持「誠信第一 服務至上」、「利他的初衷」、「溫暖的專業」、「開創的勇氣」的企業價值，展現出高度的韌性及專業，在變局中依然穩定前行，持續在業界保持領先地位。

展望2026年，尹崇堯指出，正式接軌IFRS 17及ICS，面對關鍵的體質升級，將持續發揮保險職能，在變局中穩住腳步，蓄積未來成長的能量。

隨著台灣正式邁入超高齡社會，高齡失智與長期照顧風險已成為社會迫切議題。南山人壽前瞻社會需求，致力成為「超高齡社會下準備最全面的保險公司」。2025年南山人壽長照險市占率再度蟬聯業界第一，穩居長照市場領導品牌，健康與傷害險（A&H）商品亦穩健成長，持續為公司累積厚實的CSM基石。

為全方位應對長壽風險，南山人壽打破傳統事後理賠框架，積極朝向「事前健康促進」及「延長保戶健康狀態」發展，推出「五大健康帳戶」，並落實四大健康承諾：一是將長年期保單的保障年齡延長至100歲，以符合百歲人生的需求；二是持續強化資產管理能力，落實長期承諾；三是設計更貼近日常生活的外溢保單，提供更多樣的外溢機制；四是規劃申設健康服務子公司，升級健康守護圈，讓服務更貼近保戶需求，展現在超高齡社會下作為準備最全面保險公司的決心。

南山人壽透過多項尖端科技與AI應用，全面升級服務效率。在安全風控端，導入「黃金眼AI防詐」，擴大資產安全防護網；在體驗端，首創「金融Fast-ID行動投保」，順利通過金管會主題式監理沙盒與業務試辦審核，完成超過22,000件新契約，未來更將延伸至保全契變與理賠申請，打造「無紙化、無密碼、無偽簽」）的全新保險旅程；在服務端，智能客服結合語意理解引擎，為高齡者、新住民、身心障礙者等多元客群打造無障礙服務，守護每位客戶的生活品質。

南山人壽卓越表現獲得國內外媒體及大眾高度肯定，2025年共橫掃國內外70項大獎，連續刷新歷史紀錄，更二度獲頒亞洲保險業獎（Asia Insurance Industry Awards）的「年度最佳健康保險公司」（Health Insurance Company of the Year）；並以卓越的公司治理、財務績效及透明的永續資訊，獲頒「台灣百大永續典範企業獎及永續報告獎」、《遠見》ESG企業永續獎公益推動組首獎。

保險是永續的事業，展望未來，在超高齡社會的路上，南山人壽將秉持企業四大文化價值觀，穩健推進轉型步伐，落實人才培育與文化，並持續推動保險價值轉型，協助客戶面對長壽社會下的百歲人生，並累積公司獲利量能，讓未來 有備而來。

南山人壽 壽險業 尹崇堯

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