日圓匯價貶破161關卡 市場戒備官方「閃電干預」

日本央行上周宣布升息1碼，將政策利率調升至1%，但市場反應冷淡，未能扭轉日圓弱勢格局。日圓昨（22）日再度重挫0.71%，成為最弱亞幣，日圓匯價更貶破161關卡。值得注意的是，日本財務省一改過去「口頭干預」的作風，在匯率急貶之際顯得異常沉默，引發市場揣測官方是否正醞釀突襲式的「閃電干預」。

匯銀分析，美國聯準會日前釋出偏鷹派訊號，市場預期美國利率將維持高檔更長時間，美日利差可能進一步擴大，削弱日本升息對日圓的支撐效果。儘管日本央行持續推動貨幣政策正常化，但相較於美國仍偏低的利率水準，難以吸引資金回流日圓資產，導致日圓持續承受貶值壓力。

面對匯率快速走弱，日本財務大臣片山皋月平淡表示，若市場出現投機性交易導致日圓過度貶值，政府已準備採取果斷措施穩定匯市。市場認為，官方近期態度低調反而提高干預可能性，投資人對突發性進場操作保持高度警戒。

市場對日本央行年底再度升息仍抱持期待。匯銀指出，支撐12月再升息1碼的因素主要來自三方面。首先，決策委員會內部鷹派聲音增加，多位委員近期主張若經濟未明顯惡化，應盡早升息。其次，日本核心消費者物價指數（CPI）年增率已達2.8%，持續高於央行2%的通膨目標，加上AI相關出口強勁與財政支撐，經濟基本面仍具韌性。