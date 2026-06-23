0.199 日圓換匯價史上最甜 台幣10萬可多換2.4萬日圓

日圓貶不停，換匯價史上最甜，臺銀昨（22）日下午牌告匯率日圓現鈔賣出價出現0.199元，和今年2月換匯高點相比，若以新台幣10萬元換匯可多換2.4萬日圓，適逢暑期旅遊旺季，民眾也樂得趁機換匯。

臺銀下午牌告日圓現鈔賣出價出現0.199，即期匯率更低至0.1975，另包括玉山、台新及國泰世華等線上換匯量大的網路銀行即期匯率更優惠至0.196價位，不少民眾也趁機進場換匯撿便宜。

根據央行統計，美元指數昨日升0.63%，主要亞幣則倒成一片，日圓下挫0.71%、韓元貶值0.64%、星元下跌0.42%、人民幣貶值0.22%、新台幣略跌0.14%。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，目前美元偏強、日圓弱勢及台幣區間有撐的趨勢未來幾個月會持續。

縱然日本當局曾於4月底出手干預，日圓依舊節節敗退，上周對美元貶破161大關，已低於當局干預匯市時的水準，昨日開盤一路走低至下午3時許達161.78，下個關注價位是161.95，若貶破，將是1986年12月以來最低水準。

林啟超指出，日圓貶值主要有二因素，首先為國內因素，生產者物價指數急遽升高衝破6%，可能傳導到消費者物價，且日圓計價的進口物價大漲逾20%，日本央行可能繼續升息，公債利率進一步升高，購買日債大戶的央行及壽險公司紛紛減持，尤其壽險公司過去幾個月減持國內債，資金流出持續迄今。第二則為國際因素，主要是聯準會態度，降息還有較長的路，國際美元有一定支撐。

至於台灣基本面遠優於日本，林啟超提到，日本5月出現第一次貿易逆差，今年GDP年增率可能僅保1，基本面偏弱；台灣經濟成長率上看10%，且有大量貿易順差。所以看到昨天新台幣對日圓即期匯率到達約0.197，相當於新台幣1元可換5.07日圓，對比疫情前僅能換約3.3日圓已非常甜，約「九分甜」，未來幾個月甜度還是會在，驅動改變的關鍵應是聯準會降息預期開始出現之時。