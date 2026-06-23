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第一金奪國家品牌十大獎

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金融集團勇奪第23屆國家品牌玉山獎十項大獎，連續五年獲國家級肯定，第一銀行董事長邱月琴（左二）、總經理周朝崇（左三）、副總經理蔡淑慧（左一）及副總經理甘美珠（右一）合影。第一金／提供
第一金融集團勇奪第23屆國家品牌玉山獎十項大獎，連續五年獲國家級肯定，第一銀行董事長邱月琴（左二）、總經理周朝崇（左三）、副總經理蔡淑慧（左一）及副總經理甘美珠（右一）合影。第一金／提供

第一金控集團再獲國家級品牌肯定。第23屆國家品牌玉山獎中，第一金（2892）抱回十項大獎，包括二項「傑出企業類」、四項「最佳產品類」及四項「最佳人氣品牌類」，並已連五年獲獎，展現永續發展、數位創新與品牌經營成果。

其中，第一銀行共拿下七項大獎，涵蓋一項「傑出企業類」、三項「最佳產品類」及三項「最佳人氣品牌類」，成為集團獲獎主力。

憑藉穩健經營、數位轉型及永續發展成果，一銀已連兩年獲得「傑出企業類」殊榮。

在產品創新方面，一銀共有三項服務獲得「最佳產品類」肯定。

其中，「知識管理AI智能詢答平台」導入大語言模型（LLM）與檢索增強生成（RAG）技術，整合全行規章與業務知識，提供即問即答且可追溯的智慧服務。

另外，因應超高齡社會需求推出的「珍愛一生安養信託」，打造一站式樂齡安養生活圈；銀行業首創的TISA帳戶則整合臨櫃與數位通路，提供多元基金選擇，提升投資便利性與服務體驗，雙雙獲得評審肯定。

在品牌經營方面，一銀也囊括三項「最佳人氣品牌類」獎項。數位金融品牌iLEO將防詐、安全與風險管理融入服務設計，再度獲獎，並已連四年蟬聯國家品牌玉山獎。

人才培育方面，一銀自2005年推動MA儲備幹部培訓計畫，透過實務歷練與海外培訓機制，累計已招募逾600位優秀人才，打造跨域金融人才培育體系。

文化永續方面，一銀活化宜蘭分行百年古蹟，結合幾米藝術裝置與AR實境解謎互動體驗，打造兼具歷史、人文與觀光特色的新地標，展現文化保存與地方共榮成果，也獲得獎項肯定。

第一金證券則拿下三項大獎，包括「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」。

其中，「智慧申購系統」可自動同步最新申購資訊並完成委託作業，大幅提升投資便利性；「蛛網智慧單系統」則協助投資人在市場震盪中掌握交易機會、提升交易效率，成為獲獎關鍵。

第一銀行 永續 一銀

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