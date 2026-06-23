富邦金揪伴推動低碳轉型

富邦金控（2881）昨（22）日攜手台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信等五家子公司，連續第三年舉辦金融議合工作坊，累計84家企業參與，和富邦一起推動低碳轉型路徑。

本次以「永續經濟活動暨轉型金融」為主題，邀請勤業眾信資深執行副總經理李介文及中華經濟研究院處長羅時芳進行專題分享，吸引來自化學原料、塑膠製品、半導體、電子零組件及不動產等產業、近30家企業客戶參與。

台北富邦銀行總經理郭倍廷致詞時表示，永續轉型不再只是趨勢，而是企業經營必須正面回應的重要課題。隨著2050淨零目標入法，以及主管機關推動永續資訊揭露與轉型機制，「永續經濟活動認定參考指引」提供企業與金融業一致且具體的判斷標準，有助辨識具實質減碳貢獻的經濟活動，降低企業與利害關係人之溝通成本，強化市場對永續表現之評價。本次工作坊從政策趨勢、制度架構及實務案例等面向切入，協助企業掌握永續經濟活動的認定原則，並了解金融業如何協助企業規劃具體可行的轉型路徑。

面對全球氣候變遷挑戰及法規演進，主管機關繼2024年發布「永續經濟活動認定參考指引」第二版後，「綠色證券認證制度」將於今年正式上路。未來企業財報中「綠色收入」的認定將以該指引作為重要依據，透過一致判斷基準與溝通語言，企業能更有系統性地盤點自身營運活動的永續程度，進一步提升資訊揭露品質與市場透明度。

本次工作坊除提供制度說明與案例分享外，也結合轉型計畫建議架構，協助企業檢視自身營運活動，逐步盤點可推動之轉型計劃，強化後續落實轉型路徑的可行性。

富邦金自2024年起持續攜手子公司舉辦金融議合工作坊，部分參與企業開始評估設定科學基礎減量目標（SBT），亦有企業規劃揭露永續經濟活動或依建議擬定轉型計劃，顯示議合機制已開始協助企業發展具體轉型策略。