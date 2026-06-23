元大壽美元利變險 助攻創業

許多人懷抱創業夢想，但從籌措第一桶金到事業穩定成長，往往需要面對資金調度、收入波動及家庭保障等多重挑戰。元大人壽指出，「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」兼具資產累積與保障功能，可作為創業族群規劃創業基金與人生資產配置的重要工具。

其中，生存保險金提供「守護基金選擇權」及「教育基金選擇權」兩項機制，讓保戶可依人生不同階段需求進行規劃。

根據經濟部最新公布的《2025中小企業白皮書》，2024年台灣中小企業家數達171.5萬家，占全體企業比重超過98%，顯示中小企業不僅是支撐台灣經濟的重要力量，也反映民眾對創業與實現理想的高度熱情。在創業風氣持續升溫之際，專家提醒，除了具備市場洞察力與經營能力外，完善的資金規劃與風險管理，更是創業成功不可或缺的關鍵要素。

元大人壽表示，創業者在身分轉換為自營工作者後，收入來源與風險承擔模式都與受薪階級不同，因此更需要建立長期且穩健的財務規劃機制。

以元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險所提供的「守護基金選擇權」為例，保戶可選擇於保險年齡30歲、40歲、50歲、60歲、70歲及75歲等保單周年日一次領取生存保險金。對青壯年族群而言，可作為創業資金、事業擴張或資產配置的資金來源；對接近退休年齡者，則可作為退休準備金運用，透過時間累積發揮資產增值效果，滿足不同人生階段的財務需求。

除了資金規劃外，創業者面臨的責任也會隨人生歷程而增加。元大人壽表示，該保單具備彈性調整保額設計，保單每屆滿5年，或於被保險人結婚、生子等人生重要階段時，可申請增加保險金額，每次最高可提高投保當時基本保險金額的20%。

元大人壽強調，透過兼具資產累積與風險保障功能的金融工具，可望協助創業者在追求事業理想的同時，建立更穩固的財務基礎，為未來發展增添更多底氣與保障。