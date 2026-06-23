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新青安5月撥貸戶數、金額探低
新青安1.0倒數計時，5月受理金額376億元，較上月回升，但撥貸戶數降至僅3,549戶、金額283億元，分別月減12％與14％；撥貸金額再度跌破300億低水位，為新青安上路以來第五低，倘排除2月份工作天數少，5月的撥貸戶數也寫今年最低。
新青安1.0即將於7月底屆期，目前已確定會有新青安2.0，且市場普遍預期在鄰近選舉氛圍之下，新青安2.0將繼續補貼，財政部將於本月底前公布最終方案。
根據財政部最新統計，5月八大公股銀共受理新青安4,371戶、金額為376億元，分別月增12%及16%；撥貸戶數僅3,549戶、金額283億元，分別月減12％與14％。公股銀指出，目前仍以交屋潮為支撐。
5月八大公股銀受理新青安皆未破千件。
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