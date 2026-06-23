國泰金調查 五成民眾喊買進台股 ETF

國泰金控（2882）昨（22）日公布6月國民經濟信心調查結果，與股市相關的兩大指標股市樂觀及風險偏好指數皆續創新高。 國泰更調查民眾未來一年對操作台股ETF的看法，發現50%民眾將買進，並且會持有逾一年。

根據國泰金的調查發現，有69%的民眾有投資台股ETF，有26%民眾僅投資被動式ETF，24%民眾主動式及被動式ETF皆有投資，19%民眾僅投資主動式ETF；54%民眾投資台股ETF的主要目的為長期累積資產，另有16%、7%民眾投資的目的為長期領取配息、分散風險。

關於民眾對於未來一年操作台股ETF的想法及影響因素，調查結果顯示：50%民眾將買進並持有逾一年，18%民眾將維持現有部位，13%民眾將買進並於一年內賣出；54%民眾認為AI產業發展為未來一年主要影響台股ETF的因素，而有19%及15%民眾則認為台灣企業獲利與景氣、全球股市與風險情緒亦為主要影響台股ETF因素之一。

國泰金昨日公布國民經濟信心調查，景氣現況樂觀指數上升至32，展望樂觀指數上升至25.5。薪資現況指數上升至18.8，創歷史新高，大額消費意願指數升至21.6，亦創歷史新高，耐久財消費意願指數升至-0.8。

59%民眾預期2026年經濟成長率高於7%，58%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2026年5月29日預估台灣2026年經濟成長率9.64%，通貨膨脹率1.93%。