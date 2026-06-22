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今年發生什麼事？國銀南向放款 最快6月要破紀錄了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，前五月新增放款衝上2,511億元，離2022年全年高峰2,657億元僅差146億元。圖／本報資料照片
金管會統計，前五月新增放款衝上2,511億元，離2022年全年高峰2,657億元僅差146億元。圖／本報資料照片

今年才過不到一半，國銀新南向放款已快追平歷史全年紀錄。金管會統計，前五月新增放款衝上2,511億元，離2022年全年高峰2,657億元僅差146億元，若動能延續，6月有望提前改寫歷史新高。

據統計，5月底國銀對新南向18國放款餘額達2兆2,506億元，5月單月新增211億元，累計前五月大增2,511億元，單月與累計增量續改寫史上同期新高。

也因前五月新增量已達全年800億元目標的314%，不僅提前達標，更加速逼近史上高峰，顯示今年新南向放款動能明顯強於過往。

市場預估，若目前放款腳步不變，全年新增放款量有機會挑戰3,000億元大關。

值得注意的是，今年以來國銀對新南向放款年增率持續攀升，從1月的11%、2月12%、3月15%，到4月突破20%，5月進一步升至26.8%的高點，顯示企業南向投資與跨境融資需求仍在加速擴張。

5月美元兌台幣續貶0.8%，在匯率因素影響下，單月新增放款量降至211億元，為今年以來單月最低。

但若還原匯率影響，以美元計算，5月仍新增12.65億美元，推升總餘額至717.12億美元，顯示放款成長並非來自匯率因素，而是企業實質資金需求支撐。

金融圈分析，今年新南向放款升溫主要有兩大結構性因素。首先，東南亞已成全球供應鏈重組主要受惠區，台商持續南移設廠，帶動建廠、營運及上下游產業鏈資金需求同步增加。

其次，跨境金融與資金調度需求快速成長。愈來愈多企業透過新加坡作為區域營運與投資樞紐，再布局東南亞市場，帶動跨境融資需求持續攀升。

從區域表現來看，澳洲與新加坡仍是今年成長最快的兩大市場。澳洲5月新增放款107億元，累計前五月新增885億元，占整體增量35%；新加坡累計新增548億元，穩居第二大成長市場。

銀行圈指出，澳洲受惠資源、基礎建設及不動產投資需求升溫；新加坡則憑藉區域金融中心地位，成為企業資金調度與轉投資的重要據點，推升放款需求快速成長。

銀行別方面，累計前五月新增放款前三大為北富銀、玉山銀及國泰世華銀，分別新增333億元、266億元及241億元，持續扮演新南向放款成長主力。

金管會 國銀

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