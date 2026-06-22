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新青安1.0將屆滿 5月受理件數金額雙增
新青安政策將於7月屆滿，財政部今天公布新青安2026年5月統計數，受理、撥貸戶數與金額呈現增減互見，8家公股銀行受理金額新台幣376.13億元、月增16%，撥貸金額283.69億元、月減14%。
根據財政部今天釋出新青安房貸統計數據，今年5月新青安受理戶數4371戶、金額376.13億元，較4月增加491戶、51.75億元，增幅約13%、16%，並略優於去年同期水準。
撥貸情形方面則呈現月減，整體撥貸共3549戶、撥貸金額283.69億元，分別較4月衰退12%、14%，數值均為今年以來排除春節月分後最低。
檢視8大行庫今年5月承作新青安情形，以土銀受理869戶最多、兆豐銀763戶次之、台銀707戶排名第3、合庫銀570戶排名第4，其餘公股銀受理戶數都不到500戶。
撥貸情形方面，台銀撥貸654戶居冠、土銀576戶排名第2、合庫銀497戶第3、華銀413戶排名第4，其餘公股銀撥貸戶數均不到400戶。
與4月數據相較，整體撥貸戶數占受理比率，自96.65%略減至96.52%，整體撥貸金額占受理比率由96.28%略降至96%，而8家公股行庫比率均高於9成。
公股行庫主管觀察，面對新青安政策即將於今年7月底退場，在後續政策明朗前，短期內首購需求可能會趨向觀望、逐漸趨緩。不過，自住購屋需求仍支撐房市，隨著房屋供給持續釋出，預期整體房市將呈現的量平價緩跌的格局。
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