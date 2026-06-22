國銀新南向授信前5月增2512億 澳洲增額居冠

金管會統計顯示，本國銀行截至今年5月底對新南向國家授信餘額為新台幣2兆2506億元，月增211億元，累計今年前5月授信增額為2512億元，相較全年目標值800億元，達標率為314%，持續超標。觀察前5月授信增額，增加最多為澳大利亞增885億元。

配合新南向政策，金管會提供多元資金管道的整體金融支援，促進南向發展。金管會每年訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為800億元，年底總餘額目標達2兆795億元，今年目標已提前在2月達標。

金管會表示，截至5月底，本國銀行對新南向國家授信餘額2兆2506億元，月增211億元，累計今年前5月授信增額為2512億元，跟全年目標值800億元相比，達標率為314%。

截至5月底，授信總餘額較去年底增加最多的國家，依序為澳大利亞增885億元、新加坡增548億元、越南增500億元、印度增301億元。金管會指出，洽詢部分銀行意見，主要受惠上述地區經濟相對活絡，帶動企業授信需求增加。

根據金管會資料，截至今年5月底，授信總餘額較去年底增加最多的前5家銀行，分別為台北富邦商業銀行增333億元、玉山銀行增266億元、國泰世華銀行增241億元、中信銀行增222億元與兆豐銀行增216億元。

北富銀指出，掌握台商供應鏈移動與企業海外布局趨勢，拓展新南向政策目標國家市場，提供授信、貿易融資與跨境資金調度等整合性服務，協助企業拓展海外市場、串聯區域商機並提升跨境營運能力，自2021年起授信餘額連續5年成長超過15%，2025年授信餘額較2024年成長25%，其中以澳洲、印度及印尼表現最為突出。

中信銀行也持續深化東協、南亞及紐澳市場跨境金融服務能量，越南2025年再增設海防與平陽辦事處，強化南北越服務量能，今年3月印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行開業，擴大南亞布局版圖；澳洲雪梨分行正積極進行當地申設程序，新加坡分行也轉型為區域型大型跨國企業總部，成為跨境協調重要樞紐。2025年中信銀新南向授信業務餘額月平均增加425億元，授信餘額成長27%。