國泰投信爆利害關係人交易爭議 董事郭明鑑請辭

國泰投信近日爆發利害關係人交易爭議，事件核心人物、同時身兼國泰世華銀行董事長的郭明鑑，已向國泰投信董事會請辭。

國泰金表示，為維護受益人權益，本公司採取最高標準建立公司治理機制，以善盡企業社會責任，同時亦尊重當事人意願。國泰投信將秉持前開理念對本案採取從優原則，於明日起寄發通知信函予受影響之銷售機構及受益人，盡速辦理投資人補償事宜。

此次爭議起因於郭明鑑自2025年5月起兼任世芯-KY獨立董事，依規定世芯-KY已屬國泰投信利害關係人範圍，但國泰投信代操的全權委託帳戶自2025年6月起仍持續買賣世芯-KY股票，直到2026年1月20日才全數出清。事件曝光後，國泰投信分別於今年1月23日及3月17日向金管會證期局通報處理情形。

據了解，全權委託帳戶部分已完成處理，國泰投信認列約4.54億元賠償金。不過，由於相關交易同時涉及公募基金，國泰投信6月15日罕見發布「基金淨值重新核算暨投資人權益保障公告」，宣布旗下國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金及國泰台灣高股息基金等8檔基金啟動淨值重算作業，相關損失金額仍在計算中。

國泰投信表示，公司於發現問題後即啟動檢視及處理程序，相關持股已全數出清。經重新核算各基金損益後，為維護受益人權益，將採取「從優原則」辦理補償，投資人若有溢領收益將不予追回，若有短少則加計利息全額補償。

郭明鑑為國泰集團資深金融主管，擁有超過30年金融業資歷，目前擔任國泰世華銀行董事長，亦為國泰金控董事會成員。