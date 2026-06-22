郭明鑑辭國泰投信董事一職 第十屆董監事新名單出爐

永豐銀行攜手《經濟日報》首度共同主辦「2026金融共好論壇－AI金融 消費新關係」，將於7月22日在台北國際會議中心盛大登場，深度剖析AI（人工智慧）快速發展的時代中，金融業落實公平待客、友善創新與防堵詐騙三大議題的核心思維。永豐銀行表示，AI時代來臨，以「信任」為行業基礎的金融業正迎來全新挑戰；本次論壇力邀政府主管機關、產業及消費者保護機構代表與會，期盼自AI引領的智慧金融為起點，打造共好新環境。

2026-06-22 16:48