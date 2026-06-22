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郭明鑑辭國泰投信董事一職 第十屆董監事新名單出爐
國泰金控（2882）代子公司國泰投信公告，原國泰投信董事郭明鑑先生22日辭任該公司董事一職。國泰金表示，為維護受益人權益，本公司採取最高標準建立公司治理機制，以善盡企業社會責任，同時亦尊重當事人意願。
國泰投信將秉持前開理念對本案採取從優原則，於23日起寄發通知信函予受影響銷售機構及受益人，盡速辦理投資人補償事宜。
國泰投信第十屆董監事名單也出爐，董事分別為國泰投信董事長李偉正、國泰投信副董事長劉上旗、國泰金控總經理李長庚、國泰金控資深副總經理陳晏如、國泰投信總經理張雍川、國泰投信資深副總經理蔡宜芳，監察人為國泰金控財務處會計部協理洪瑞鴻。
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