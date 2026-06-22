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郭明鑑請辭國泰投信董事 由國泰金資深副總陳晏如接任
國泰金（2882）今代國泰投信公告，原國泰投信董事郭明鑑辭任董事職務。原董事職缺由國泰金資深副總陳晏如接任。
郭明鑑辭任投信董事後，仍續任國泰世華董事長。
郭明鑑先前因於2025年5月擔任世芯-KY（3661）獨立董事，卻未被及時納入國泰投信利害關係人管制名單，導致旗下基金及全權委託帳戶違規投資世芯-KY，引發重大內控爭議。
國泰金表示，為維護受益人權益，公司採取最高標準建立公司治理機制，以善盡企業社會責任，同時尊重當事人意願。
國泰投信指出，將秉持前述原則，以從優方式辦理投資人補償作業，自23日起寄發通知函予受影響受益人及銷售機構，並盡速完成後續補償程序。
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