股匯不同調 新台幣貶破31.6元匯價連3貶

股匯兩樣情，台股今天穩站47000點大關，收盤再創指數新高；新台幣匯價則持續承受美元走強壓力，早盤短暫翻紅後轉貶，最低觸及31.648元，收盤收31.631元，貶4.3分，匯價連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額20.21億美元。

美國與伊朗今天在瑞士舉行首輪談判，調停國巴基斯坦與卡達在聯合聲明中說，美伊已同意一項路線圖，目標在60天內達成結束戰爭的最終協議。

市場對中東局勢降溫抱持樂觀期待，加上台積電ADR（美國存託憑證）於美國時間18日創高。台積電今天股價衝破新台幣2500元，率台股開高走高，終場集中市場指數上漲1276.31點，收在47741.51點，創台股史上第8大收盤漲點，也續創指數新高。三大法人合計買超台股708.97億元，其中，外資買超684.58億元，為歷史買超第9大。

台股激情創高，新台幣匯率走勢卻不同調。在美國聯準會（Fed）上週釋出偏鷹訊號後，美元指數轉強，非美貨幣普遍承壓。新台幣今天以31.62元開盤，早盤在台股攻高、外資匯入帶動，數次短暫翻紅，最高升抵31.578元，但隨後一路走貶，收盤貶破31.6元整數關卡。

外匯交易員表示，今天外資在匯市呈現雙向操作，買賣力道相對均衡，加上部分出口商進場拋匯，為新台幣帶來支撐，因此相較其他亞幣貶幅較小。交易員指出，觀察主要亞幣走跌，央行僅提供流動性調節，「不樂見新台幣走勢偏離其他亞幣」。

外匯交易員指出，近期新台幣兌美元匯率料延續偏弱走勢，不排除測試31.8元關卡，短線仍受台股表現及外資動向牽動。此外，出口商月底實質拋匯需求浮現，預期31.7元至31.8元價位區間較吸引出口商進場。

根據央行統計，美元指數今天升0.63%，主要亞幣一片倒，日圓下挫0.71%、韓元貶0.64%、新加坡幣跌0.42%、人民幣貶0.22%、新台幣跌0.14%。

至於日圓換匯價再度破底，根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天多次觸及0.1991元。外匯交易員表示，新台幣近來相較主要亞幣波動仍屬穩定，日圓方面，即便日本央行日前宣布升息1碼，日圓走勢仍疲弱，「近期價格應該都算甜」，建議可分批換匯。