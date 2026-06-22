點陣圖釋鷹派訊號 滙豐逆風估美國今年利率不變

美國聯準會6月利率點陣圖明確釋出了升息訊號，顯示年底前可能需要進一步升息；滙豐私人銀行則預期，美國在今、明兩年，利率都將維持不變，基準利率在3.50%至3.75%的水準。

滙豐私人銀行舉行2026年第3季投資展望，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華則表示，滙豐基於三個理由認為，美國今年不會升息。

首先，近期對於美國升息的看法，主要是鑑於通膨數據較高，但美國通膨上升主因來自油價問題，由於美國和伊朗已簽署延長兩國停火的協議，加上美國本身是全球最大石油生產國，能源供應方面可以穩定。

何偉華則表示，雖然中東石油出口能否回到戰爭前狀況，還不確定，但現在可以觀察的是，回來的速度有多快；總的來說，「石油供應最緊張時期已經過了，通膨壓力在未來應該會越來越小」。

其次，通膨預期很重要，如果消費者預期通膨會上升，「現在買便宜一點」，就會推升通膨上升的速度；如果美國跟伊朗達成協議，消費者對通膨預期可能會調低，通膨壓力也會減小。

另外，新任聯準會主席華許過去很長一段時間的看法，認為人工智慧科技對提升生產力有明顯幫助，這意味著在生產力提升下，企業可以用較低的成本將產品生產出來，將有助於抑制通膨。

何偉華則表示，如果華許現在仍這麼看，應該沒有那麼快會決定升息。因此滙豐預期，今年、明年美國利率都不會動，都維持在現在的水準。

至於歐元區，滙豐預期今年全年應該有三次升息，由於6月11日已升息1碼，因此今年還有兩次升息機會。