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永豐建構消費信任新關係 首辦「金融共好論壇」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐銀行攜手《經濟日報》首度共同主辦「2026金融共好論壇－AI金融　消費新關係」，將於7月22日盛大登場，深度剖析AI（人工智慧）快速發展的時代中，金融業落實公平待客、友善創新與防堵詐騙三大議題的核心思維。永豐金控／提供
永豐銀行攜手《經濟日報》首度共同主辦「2026金融共好論壇－AI金融　消費新關係」，將於7月22日盛大登場，深度剖析AI（人工智慧）快速發展的時代中，金融業落實公平待客、友善創新與防堵詐騙三大議題的核心思維。永豐金控／提供

永豐銀行攜手《經濟日報》首度共同主辦「2026金融共好論壇－AI金融 消費新關係」，將於7月22日在台北國際會議中心盛大登場，深度剖析AI（人工智慧）快速發展的時代中，金融業落實公平待客、友善創新與防堵詐騙三大議題的核心思維。永豐銀行表示，AI時代來臨，以「信任」為行業基礎的金融業正迎來全新挑戰；本次論壇力邀政府主管機關、產業及消費者保護機構代表與會，期盼自AI引領的智慧金融為起點，打造共好新環境。

永豐銀行表示，AI發展成為金融業競爭力的重要指標，同時，照護高齡、身心障礙等弱勢族群的友善服務並促進普及，亦成為關鍵議題；金融共好論壇將探討AI智慧金融如何協助銀行升級服務、兼顧公平待客與消費者保護，推進普惠金融。

此外，面對詐騙手法推陳出新，永豐銀行指出，為強化風險管理以保障民眾資產安全，導入AI協助偵測開戶或帳戶行為等，成為必要舉措，方能有效因應持續加速的環境變化。

除AI應用外，永豐銀行指出，近四年（2022~2025）已累計蒐集逾2.5萬筆客戶意見，轉化為數百項服務優化措施；首創「客戶視角訪查」神秘客機制，體檢真實服務流程與接待細節並加以調整，2025年客戶滿意度達9.62分。

政策對接實務 引領未來趨勢

永豐銀行攜手《經濟日報》主辦金融共好論壇，力邀金融監督管理委員會銀行局局長童政彰闡述「智慧金融升級友善金融」政策方向、永豐銀行副總經理嚴國瑞分享「AI智慧金融服務的機會與挑戰」及財經作家游庭皓分享「AI時代的全齡理財」等主題，並由內政部警政署刑事警察局局長邱紹洲、金融研訓院院長高一誠及金融評議中心主任委員兼總經理羅俊瑋等高峰對談，探索AI時代中的「公平×信任×創新永續金融治理」願景。

金融業 永豐 永豐銀行

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