外銀：AI能源與國防推動下波投資 支持全球經濟成長

滙豐私人銀行今天指出，人工智慧（AI）、能源與國防安全將推動下一波策略性投資，支持全球經濟與企業獲利成長。法國巴黎銀行財富管理則建議維持股票配置，並透過多元資產、基礎建設及避險基金等策略分散風險。

滙豐銀行今天舉行第3季投資展望記者會，由滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華剖析市場趨勢及投資主題。

滙豐私人銀行今年第3季4大優先投資策略，包括投資人工智慧（AI）引領的未來、把握政府推動安全與能源自主帶來的機會、透過多元資產策略提升投資組合韌性，以及把握亞洲創新與收益等。

何偉華說明，除了看好AI未來依然能夠提供許多投資機會，尤其在資訊科技、通訊、金融等產業，基於全球地緣政治變化猶存，也看好能源與資源、國防等領域，包括可再生能源發電、核能、電網與儲能、數據中心等，預估2030年之前全球對其投資需求高達11至14兆美元。

何偉華建議，可透過多元資產策略提升投資組合韌性，債券、黃金、另類投資及多元外幣策略仍是核心，也可輔以基礎設施項目，以提供穩定且與通膨相連的現金流。

何偉華提到，隨著全球加速對AI的投資，亞洲憑藉在半導體領域的領先優勢及大型語言模型的快速發展，將有良好條件受益。除了AI之外，日本、南韓、中國及新加坡企業治理改革持續改進，使投資人能透過債券的收益潛力發掘更廣闊的投資機會。

回到台灣，何偉華認為，台灣處於全球AI熱潮的中心，受惠全球AI對半導體及相關電子行業的強勁需求，推動出口表現亮眼，預期未來1至2年企業投資仍將繼續支撐台灣經濟成長。

此外，法國巴黎銀行財富管理今天發布新聞雙週刊，提出今年下半年投資主題。首先，面對全球股市多頭行情已邁入第4年，建議維持股票配置，同時透過多元資產、收息型與防禦型投資標的，以及私募股權、基礎建設及避險基金等策略，進行分散風險。

法國巴黎銀行財富管理表示，對全球股票維持中性看法，對美股、日股、英股及新興市場股票皆為中性看法，歐元區股票則為減碼。產業方面，看好全球的醫療保健及工業類股，能源類股則由中性下調至減碼。在亞洲股市，偏好科技、通訊、非必需消費品，以及醫療保健類股。

第2，面對AI熱潮，法國巴黎銀行財富管理預估，市場焦點正逐步從半導體延伸至下一波的AI基礎建設，主要圍繞在發展AI的龐大電力需求，包括發電和輸配電基礎建設，以及光纖與銅線等原物料需求都快速增加，也看好機器人技術發展將是實體AI受惠領域。

第3，法國巴黎銀行財富管理表示，在地緣政治不確定性仍高的環境下，大宗商品可望持續發揮分散風險。即使荷莫茲海峽恢復航運，預期布蘭特原油價格仍可能維持在每桶80美元左右，高於衝突爆發前的水準。此外，鑑於AI資本支出帶來的通膨效應，以及勞動市場再度趨緊的跡象，通膨可能是目前市場低估的下一項重大風險。

配置方面，法國巴黎銀行財富管理建議，黃金及白銀維持加碼，12個月目標價不變，分別為每盎司5500美元及90美元；銅與鋁也維持加碼，12個月目標價分別上調至每噸1萬5000美元及3800美元。

最後是基礎建設部分，法國巴黎銀行財富管理指出，支持基礎建設成長動能的5大關鍵因素包括能源安全、全球電氣化轉型、數位化需求增加、航空與鐵路運輸量成長，以及烏克蘭與中東地區戰後重建需求。