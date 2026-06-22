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日圓現鈔賣出價「0.199」史上最甜 民眾換匯朝聖

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
臺銀下午牌告匯率日圓現鈔賣出價出現0.199元，和今年2月換匯高點相比，若以新台幣10萬元換匯，可多換2.4萬日圓。 路透
臺銀下午牌告匯率日圓現鈔賣出價出現0.199元，和今年2月換匯高點相比，若以新台幣10萬元換匯，可多換2.4萬日圓。 路透

日圓貶不停，換匯價再次破底，臺銀下午牌告匯率日圓現鈔賣出價出現0.199元，和今年2月換匯高點相比，若以新台幣10萬元換匯，可多換2.4萬日圓。

縱然日本當局曾於4月底出手干預，日圓依舊節節敗退，上周對美元貶破161大關，已低於當局干預匯市時的水準，22日開盤一路走低至下午3時許達161.76，下個關注水準是161.95，若貶破，將是1986年12月以來最低水準。

臺銀下午牌告匯率日圓現鈔賣出價出現0.199，即期匯率更低至0.1975，另包括玉山、台新及國泰世華等網路銀行即期匯率更優惠至0.196價位，不少民眾也趁機進場換匯撿便宜，並留下截圖朝聖。

日本央行上周將政策利率調升一碼至1.0%，國泰世華銀行指出，日央判斷通膨上行風險高於景氣下行風險，且稱實質利率仍低、金融環境寬鬆，表明政策正常化方向不變。預料短期內先按兵不動，觀望升息成效與油價高漲的傳導效應，下次升息時點落於年底。

日圓 匯率 臺銀

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