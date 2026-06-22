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安聯人壽網路投保平台首張年金險 月繳保費千元啟動退休布局

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安聯人壽全新推出網路投保變額年金保險「安聯人壽鈔創薪變額年金保險」，主打月繳保費千元即可開始，透過定期定額、長期投入的方式投入。安聯人壽／提供
安聯人壽全新推出網路投保變額年金保險「安聯人壽鈔創薪變額年金保險」，主打月繳保費千元即可開始，透過定期定額、長期投入的方式投入。安聯人壽／提供

根據金管會統計，2025年網路投保件數973.79萬件、年增16.77％，新契約保費收入63.1億元、年增16.36％，反映民眾對數位金融與自主理財需求增加，且隨著退休準備觀念年輕化，越來越多年輕世代與小資族，將退休規劃納入長期理財布局。

安聯人壽全新推出網路投保變額年金保險「安聯人壽鈔創薪變額年金保險」，主打「月繳保費千元即可開始」，透過定期定額、長期投入的方式，保戶可依自身需求打造退休計劃，及早累積退休資產、打造未來穩定現金流。

安聯人壽表示，小資族提早退休的核心，在於「每月定期定額進行長期投資」與「建立穩定的被動現金流」，安聯希望透過網路投保年金險，每月保費最低只要1,000元，低門檻助攻年輕族群以更輕鬆的方式跨出退休準備的第一步，不僅降低面對通膨的壓力，也提升生活自主性。

安聯人壽鈔創薪變額年金保險24小時皆可線上投保，不受時間、地點限制即可投保，具有四大優勢。

定時定額投入，透過紀律投資及時間價值追求資產增長；「安聯人壽鈔創薪變額年金保險」主打月繳最低1,000元即可開始，投保年齡從20歲起到50歲，以小額的投入方式，降低壓力，協助小資族以長期、紀律化投資模式，逐步累積退休資產。

年金設計機制，替未來生活預做準備：商品結合退休規劃與投資功能，保戶可依自身需求，選擇65歲至80歲間作為年金給付開始年齡，一年一次領取年金，對保戶來說，活到老、領到老，可轉嫁長壽風險，同時降低退休後面臨收入中斷之困境。

投資標的多元，靈活規劃人生不同階段需求：精選多種產業、區域投資標的可供選擇，保戶可依自己投資的偏好及並符合本身投資風險屬性，彈性調整資產配置，打造更符合個人需求的資產管理方式。

分離帳戶設計，強化資產獨立與安全性：資產完全屬於保戶，獨立於保險公司之外，不受保險公司經營影響，保戶可直接掌握投資績效。

金管會

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