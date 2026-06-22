滙豐銀行2026年第3季投資展望 聚焦四大投資策略

滙豐銀行2026年第3季投資展望記者會，聚焦四大投資策略：一、投資人工智慧引領的未來。二、把握政府推動安全與能源自主帶來的機會。三、透過多元資產策略提升投資組合韌性。四、把握亞洲創新與收益。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示：「隨著全球加速對人工智慧（AI）的投資，亞洲憑藉在半導體領域的領先優勢及大型語言模型的快速發展，將有良好條件受益。除了人工智慧之外，日本、南韓、中國大陸及新加坡企業治理改革持續改進，投資人能透過債券的收益潛力發掘更廣闊的投資機會。」

何偉華強調：「台灣處於全球人工智慧熱潮的中心，經濟成長受惠全球人工智慧對半導體及相關電子行業的強勁需求，推動出口表現亮眼。」

滙豐私人銀行補充，隨著當前地緣政治不明朗因素升溫，各地區經濟發展不均。滙豐對中國大陸、香港、新加坡和南韓持偏高比重的配置。