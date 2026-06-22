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滙豐銀行：私募市場將擴大其角色 以彌補投資資金的缺口

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

滙豐銀行今舉行2026年第3季投資展望記者會，滙豐私人銀行對全球經濟韌性持樂觀態度，並預期市場波動過期將可受控。鑒於過往應對新冠疫情沖擊及國際貿易關係的經驗，滙豐指出政府與企業正多元化發展供應鏈管理、貿易來源，以推動經濟成長。滙豐也預期，私募市場將擴大其角色，以彌補投資資金的缺口。

滙豐私人銀行及財富管理環球首席投資總監 Willem Sels 表示：「隨著全球市場對快速變動的風險與新聞消息的反應，市場波動已成為常態。投資人必須保持審慎，建構建具韌性且多元化的資產投資組合，以抵禦短期不確定性，同時持續關注結構性成長趨勢中所出現的長期機會。」

在當前環境下，滙豐私人銀行為其高淨值及超高淨值客戶規劃了聚焦於人工智慧、能源自主及航太技術等長期利多主題的投資組合。市場投資在科技、工業、材料及公用事業等創新領域依然強勁，此策略突顯箇中的投資機會，且持續偏好成長型多於價值型企業。

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