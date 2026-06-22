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超甜價！日幣匯率0.1991元 10萬旅費可多換2.4萬、現賺3張東京迪士尼門票

中央社／ 台北22日電
日圓匯率繼續走低。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
日圓匯率繼續走低。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影

隨著日圓走貶，日圓換匯價再次破底，根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天上午出現0.1991元，和今年2月換匯高點相比，若以新台幣10萬元換匯，可多換2.4萬日圓，現賺3張東京迪士尼樂園成人門票。

儘管日本央行16日宣布升息1碼，但仍未能扭轉日圓疲軟走勢，日圓今天兌美元匯率，早盤貶破161關卡。觀察台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天上午多次驚見0.1991元的超甜價格。

以近半年的高點、2月12日的0.2091相比，當時新台幣10萬元的旅費，可以換得47.8萬日圓，今天則可換得50.2萬日圓，足足多了2.4萬日圓，相當於省下3張東京迪士尼樂園成人門票（以全票7900日圓計算），赴日旅遊省荷包相當有感。

匯銀人士指出，新台幣兌美元早盤小幅貶值，相較之下日圓貶勢更為明顯，使新台幣兌日圓換匯較有利，不過建議民眾仍採取「分批換匯」原則，把握便宜旅費。

日圓 匯率 日本央行

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