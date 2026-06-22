銀行變身圖書館 遠銀新店樂知分行掃碼就能讀好書

深耕在地27年的遠東商銀（2845）新店「樂知」特色分行日前以嶄新面貌重新開幕，持續深化「遠銀十樂」品牌核心，將空間打造兼具書香氛圍與數位科技的五大閱讀單元，讓金融服務與人文智慧在新店文教生活圈中相互共鳴。

全新亮相的遠東商銀新店「樂知」分行，位於新北市新店區北新路三段98號，以「知識綠洲」為核心概念，佈置滿室書香，讓人文、科技與金融服務彼此交融。

其中精心打造的「樂知沙龍」，以五大主題單元鋪展出一幅知識的全景圖：「勝者的心法」揭示頂尖者的內心世界；「真實的自己」引領你與內心對話；「思維的升級」則帶你突破慣性框架；「日常的壯遊」在生活細節中發現不凡；「知識的回聲」讓每一次閱讀都在心中留下迴響。閱讀之外，「樂活沙龍」同步整合遠東商銀財富管理官方影音頻道「小遠贏了」（YouTube）及「十樂不設$進人生」（Podcast），只需掃描QR Code，即可隨時隨地徜徉在知識的大海中，提供兼具質感與科技感的非凡創新體驗。

遠東商銀董事長周添財表示，遠東商銀在今年取得財管2.0執照後，也同步邁向國家級的亞洲資產管理中心，並以Wealth（財富）、Well-being（幸福）、Welfare（福祉）的「3W」核心願景，升級私人銀行服務、結合來自不同領域的財經專家，提供家族辦公室服務，致力實現客戶「健康、快樂、富有」的樂富人生，創造十樂財富價值。

在資訊爆炸的現代社會，從雜亂的資訊洪流中尋找寧靜，正是新店「樂知」分行所要傳遞的核心精神。遠東商銀總經理林建忠指出，在數位科技與AI快速發展的今日，人們更需要的是靜下來深度閱讀、從海量訊息中整理出真正有價值的判斷，書本的價值在於引導人放慢速度、深入思考，遠東商銀的財富管理服務亦然，透過長期陪伴與專業累積，結合家族辦公室、信託、稅務與跨領域資源，以全景式的服務，協助客戶在家庭照顧、資產配置與世代傳承上做出穩健安心的規劃，成為客戶長期信賴的「全資產規劃師」。